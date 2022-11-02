На Пхукете предотвратили новое самоубийство на мосту на материк

Староста пятого мубана Май-Кхао Панупхан Джиндапон сообщил о предотвращении новой попытки самоубийства на мосту Thepkasattri Bridge, одном из трех мостов, связывающих Пхукет с материком. По словам господина Джиндапона, там утром 2 ноября намеревалась покончить с собой женщина.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Ноября 2022, 10:00 AM

Женщину удержали от прыжка в пролив между Пхукетом и материком. Фото: Панупхан Джиндапон

Господин Джиндапон рассказал журналистам, что получил информацию о чрезвычайной ситуации на мосту в 8:30 утра и прибыл туда раньше спасателей. На месте событий он увидел припаркованный автомобиль, в котором плакал ребенок, рядом с машиной находились женщина и некий мужчина.

Как пояснил деревенский староста, женщина остановила свой автомобиль на мосту и намеревалась спрыгнуть вниз, но случайный очевидец (тот самый мужчина) ее остановил. Дочь женщины все это время находилась в салоне машины.

Затем на место событий приехали спасатели административной организации (OrBorTor) Май-Кхао, сотрудники Kusoldharm Foundation и представители полиции района Тха-Чат-Чай. Полицейские подтвердили, что у женщины были некие «проблемы внутри семьи».

Официальные лица связались с родственниками женщины и попросили забрать ее. Другие подробности неизвестны.

Место самоубийств

Комплекс мостов, соединяющих Пхукет с материком, печально известен как место, где люди вот уже много лет сводят счеты с жизнью. Пролив под мостами характерен сильными течениями, что затрудняет спасение людей, даже если момент прыжка замечают другие люди.

Очередная серия самоубийств и попыток суицида пришлась на конец прошлого года и начало нынешнего. В ноябре там покончили с собой 25-летний Бунча Суксунит и 25-летний Пиянат Камнерд. Еще несколько суицидов удалось предотвратить. В частности, спасателям удалось отговорить от прыжка подростка по имени Киттисак, а двух спрыгнувших в воду женщин успели подобрать рыболовецкие лодки. Уже в марте этого года с моста спрыгнул местный житель, отправивший перед этим прощальное сообщение другу в мессенджере Line. Мужчину тоже удалось спасти.

Один из перечисленных выше инцидентов произошел вечером 23 февраля 2022 года, практически в годовщину вошедшего в местную историю совместного самоубийства Сомсака Ванаворнcукрака и Канджаны Сэ-Нгхо, покончивших с собой несколько десятилетий назад из-за того, что их семьи препятствовали их любви. События полувековой давности сейчас имеют статус предания и добавляют мостам между Пхукетом и материком соответствующий ореол.

Психологическая помощь людям в беде

С начала пандемии COVID-19 на Пхукете работает круглосуточная горячая линия по помощи людям с психологическими проблемами или попавшим в сложную жизненную ситуацию, включая семейные и финансовые проблемы. Телефон – 1300. Помощь оказывают профильные тайские государственные ведомства, язык общения – тайский.

Также нуждающиеся в психологической помощи и эммоциональной поддержке могут обратиться в общество «Самаритяне Таиланда» (единый номер 02-113-6789, тайский и английский языки) или на Тайскую горячую линию психического здоровья (телефон 1323, тайский язык).