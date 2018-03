На Пхукете появился новый официальный дилер Honda Компания Honda Automobile (Thailand) подтвердила, что на острове есть официальный дилерский и сервисный центр Honda. Соответствующий статус получил салон Honda Maliwan, располагающийся на Thepkrasattri Rd., чуть южнее больницы Mission Hospital Phuket. Новости Пхукета 5 Марта 2018 17:27:18 Фото: Honda Maliwan / Facebook Как выяснили «Новости Пхукета», компания Honda Maliwan Co Ltd стала официальным представителем Honda Automobile (Thailand) на Пхукете в прошлый четверг, 1 марта. Именно с этого дня соответствующий статус потеряли салоны Anuphas Vividhkarn, три из которых расположены на Пхукете, и еще один – в провинции Пханг-Нга. На сайте Honda.co.th карта дилерских и сервисных центров пока не обновлена. Однако представитель Honda Maliwan Канокван Кудчаро заверила «Новости Пхукета» по телефону, что Honda Maliwan уже работает в статусе официального центра Honda. «Honda Maliwan Co Ltd уже работает, мы открыты с 7:00 утра до 20:00 вечера. Мы осуществляем продажу и обслуживание, за искючением покрасочных и ремонтных работ, поскольку эти секции салона еще не готовы», – заявил госпожа Кудчаро. В свою очередь, представитель Honda Джарудет Киттичокваттана, заявил «Новостям Пхукета», что в ближайшее время не исключено открытие и других центров Honda на острове. Он также подтвердил официальный статус Honda Maliwan.