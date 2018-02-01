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На Пхукете появились бесплатные занятия для детей по крикету

Пхукетские поклонники крикета решили вдохнуть новую жизнь в любимую игру и организовали бесплатные занятия по крикету для детей на поле Alan Cooke Ground (ACG) в Срисунторне.

Новости Пхукета

1 Февраля 2018 10:39:21

Фото: Cheewarat Nini
Фото: Cheewarat Nini

Возрождение детского крикета на Пхукете началось еще в октябре прошлого года, когда Нил Квейл, Алан Кук и Дэвид Мэйес организовали первые занятия для учащихся школы Life Education International (LEI).

Школьники начали заниматься на ACG по средам и пятницам, а в январе этого года состоялся день крикета с участием LEI и British International School Phuket (BISP), в рамках которого учащиеся двух школ сыграли друг с другом. Cейчас же Нил Квейл и Алан Кук приглашают присоединиться к проекту всех желающих.

Бесплатные занятия по крикету для детей проходят на ACG по средам и пятницам с 17:00 до 18:00. Родители молодых спортсменов могут провести это время в расположенном на территории ACG баре Boundary Bar. Вопросы касательно участия можно задать Нилу Квейлу по эл. почте neilquail@hotmail.com.
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