На Пхукете показательно уничтожили 136 единиц оружия

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Мероприятия в Сапан-Хине проходило в присутствии пхукетских журналистов, также отчет по его итогам выпустил и местный офис Департамента связей с общественностью. Среди приехавших офицеров полиции были начальник правоохранительных органов Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и его заместитель полковник Киттипонг Клайкэу, успевший за время службы на Пхукете поработать в самых разных частях острова. Также присутствовали руководители полицейских участков Пхуке-Тауна, Таланга, Чалонга и Вичита.

Генерал Сириконг напомнил, что при изъятии нелегального оружия в рамках того или иного дела оно отправляется на хранение в полицейский участок. Когда дело закрывается, заводские образцы с серийными номерами передаются в департамент Королевской полиции Таиланда, заведующий ее арсеналом. Кустарное оружие или оружие без номеров утилизируются.

Большую часть этой второй категории, как можно увидеть на фото, составляют самодельные пистолеты, известные в Таиланде как «тай прадит». Многие из них – это однозарядные гладкоствольные изделия для стрельбы патронами 12 калибра. Оружие отличается крайне низкой точностью, но при стрельбе в упор демонстрирует огромную силу.

Другие распространенные категории подлежащего уничтожению кустарного оружия – это пистолеты-ручки (стреляющие цилиндры, напоминающие шариковую ручку) и пневматические винтовки. Последние не являются огнестрельным оружием в техническом смысле, но при их изъятии полиция возбуждает дело так же, как и в случае с огнестрелом.