На Пхукете показательно уничтожили 136 единиц оружия

Мероприятия в Сапан-Хине проходило в присутствии пхукетских журналистов, также отчет по его итогам выпустил и местный офис Департамента связей с общественностью. Среди приехавших офицеров полиции были начальник правоохранительных органов Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и его заместитель полковник Киттипонг Клайкэу, успевший за время службы на Пхукете поработать в самых разных частях острова. Также присутствовали руководители полицейских участков Пхуке-Тауна, Таланга, Чалонга и Вичита.
Генерал Сириконг напомнил, что при изъятии нелегального оружия в рамках того или иного дела оно отправляется на хранение в полицейский участок. Когда дело закрывается, заводские образцы с серийными номерами передаются в департамент Королевской полиции Таиланда, заведующий ее арсеналом. Кустарное оружие или оружие без номеров утилизируются.
Большую часть этой второй категории, как можно увидеть на фото, составляют самодельные пистолеты, известные в Таиланде как «тай прадит». Многие из них – это однозарядные гладкоствольные изделия для стрельбы патронами 12 калибра. Оружие отличается крайне низкой точностью, но при стрельбе в упор демонстрирует огромную силу.
Другие распространенные категории подлежащего уничтожению кустарного оружия – это пистолеты-ручки (стреляющие цилиндры, напоминающие шариковую ручку) и пневматические винтовки. Последние не являются огнестрельным оружием в техническом смысле, но при их изъятии полиция возбуждает дело так же, как и в случае с огнестрелом.