Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете показательно уничтожили 136 единиц оружия

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Апреля 2023, 09:00 AM
В Сапан-Хине уничтожили 136 единиц нелегального оружия. Некоторые из образцом были гладкоствольными пистолетами 12 калибра. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В Сапан-Хине уничтожили 136 единиц нелегального оружия. Некоторые из образцом были гладкоствольными пистолетами 12 калибра. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Полиция Пхукета провела публичную процедуру уничтожения огнестрельного оружия, изъятого в рамках различных уголовных дел и подлежавшего утилизации в связи с вынесение судебных вердиктов и вступлением приговоров в силу. В пятницу, 28 апреля, нелегальные пистолеты и винтовки общим числом 136 штук утилизировали на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. При этом на фото видно, что на утилизацию были привезены не только огнестрельные образцы, но и пневматическое оружие.

Мероприятия в Сапан-Хине проходило в присутствии пхукетских журналистов, также отчет по его итогам выпустил и местный офис Департамента связей с общественностью. Среди приехавших офицеров полиции были начальник правоохранительных органов Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг и его заместитель полковник Киттипонг Клайкэу, успевший за время службы на Пхукете поработать в самых разных частях острова. Также присутствовали руководители полицейских участков Пхуке-Тауна, Таланга, Чалонга и Вичита.

Генерал Сириконг напомнил, что при изъятии нелегального оружия в рамках того или иного дела оно отправляется на хранение в полицейский участок. Когда дело закрывается, заводские образцы с серийными номерами передаются в департамент Королевской полиции Таиланда, заведующий ее арсеналом. Кустарное оружие или оружие без номеров утилизируются.

Большую часть этой второй категории, как можно увидеть на фото, составляют самодельные пистолеты, известные в Таиланде как «тай прадит». Многие из них – это однозарядные гладкоствольные изделия для стрельбы патронами 12 калибра. Оружие отличается крайне низкой точностью, но при стрельбе в упор демонстрирует огромную силу.

Другие распространенные категории подлежащего уничтожению кустарного оружия – это пистолеты-ручки (стреляющие цилиндры, напоминающие шариковую ручку) и пневматические винтовки. Последние не являются огнестрельным оружием в техническом смысле, но при их изъятии полиция возбуждает дело так же, как и в случае с огнестрелом.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Полиция Пхукета нацелилась на оверстэйщиков и нелегальных гидов
Иммиграционное бюро будет работать три дня в первую неделю мая
Техники не нашли неполадок в вышках оповещения о цунами после ложной тревоги
Экспат Ричард Валентайн остается в больнице после мартовской аварии
На Пхукете изъяли 5 кг кристаллического метамфетамина
Система предупреждения о цунами сработала на Пхукете
Полиция напоминает о наказании за кражу бюллетеней и продажу спиртного в день выборов
Россиянин погиб в результате падения с пятого этажа торгового центра на Пхукете
Десять человек отправлены на лечение после проверок на наркотики в Кату и Вичите
Сурин и Банг-Тао останутся на день без света
Водитель протаранил припаркованные мотоциклы в Патонге, есть пострадавшие
По делу о нападении на водителя с ребенком предъявили обвинения в покушении на убийство
Взрослый и ребенок погибли, катаясь на аквабайке в Паттайе
Австралиец покончил с собой в полиции после ареста
Госпитализации и смерти по причине COVID-19 выросли на 150% после Сонгкрана

 

SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 