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На Пхукете подвели итоги слушаний о переселении обезьян

Администрация Пхукета подвела итоги общественных слушаний и письменного опроса жителей острова по вопросу о переселении обезьян с холма Ранг и из ряда других проблемных локаций.

Новости Пхукета

7 Июня 2018 09:12:13

Фото: Муниципалитет Рассады
Фото: Муниципалитет Рассады

Участники всех пяти общественных слушаний (а также письменных опросов) высказались за регулирование численности обезьян в окрестностях пирса Банг-Ронг и мыса Яму в Таланге, в районе улиц Soi Tah Jeen и Kingkaew Soi 9 в Рассаде, на острове Сирэ и на холмах Ранг и То-Сэ в Пхукет-Тауне.

При этом по вопросу о переселении обезьян мнения разделились. В частности, жители Пхукет-Тауна высказались за то, чтобы обезьяны остались на холмах Ранг и То-Сэ, поскольку там обезьяны являются «туристической достопримечательностью». Также за то, чтобы оставить обезьян там, где они живут, высказались участники слушаний в Phuket Homeless Center. Однако власти провинции не уточнили, судьба какой локации обсуждалась на этой встрече.

В настоящий момент неизвестно, когда именно может начаться программа по стерилизации и переселению макак, поскольку денег на соответствующий проект еще не выделено. Об этом «Новостям Пхукета» вчера (6 июня) рассказал директор местного Управления животноводства Наттаван Джумлонгкат.

Господину Джумлонгкату еще только предстоит встретиться с губернатором Норрапхатом Плодтхонгом и обсудить этот вопрос. Затраты на проект чиновник оценил в 3 млн бат.

 

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