На Пхукете подтвердили еще девять случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 170 человек. 50 из них успешно вылечились и покинули больницы, 119 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.
Еще 42 человека ожидают результатов анализов, которые должны ответить на вопрос, есть ли у них коронавирусная инфекция.
Среди девяти новых заболевших иностранцев нет, при этом в списке значится медсестра одной из пхукетских больниц, а также трехлетний ребенок, сын ранее подтвержденного пациента.
Большинство новых случаев заражения по-прежнему связаны с Патонгом. При этом Пхукетский комитет по эпидемиологии отдельно подчеркнул, что четыре из девяти новых случаев были выявлены при подомовом обходе жителей Патонга.