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На Пхукете подтвердили еще девять случаев COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Иностранцев среди новых заболевших нет.

10 Апреля 2020, 01:50 PM
Большинство новых случаев заражения по-прежнему связаны с Патонгом. Фото: Phuket PR Department

Большинство новых случаев заражения по-прежнему связаны с Патонгом. Фото: Phuket PR Department

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 170 человек. 50 из них успешно вылечились и покинули больницы, 119 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Еще 42 человека ожидают результатов анализов, которые должны ответить на вопрос, есть ли у них коронавирусная инфекция.

Среди девяти новых заболевших иностранцев нет, при этом в списке значится медсестра одной из пхукетских больниц, а также трехлетний ребенок, сын ранее подтвержденного пациента.

Большинство новых случаев заражения по-прежнему связаны с Патонгом. При этом Пхукетский комитет по эпидемиологии отдельно подчеркнул, что четыре из девяти новых случаев были выявлены при подомовом обходе жителей Патонга.

 

 

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