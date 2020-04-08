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На Пхукете подтвердили 14 новых случаев COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что на острове были подтверждены еще 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди новых заболевших значится одна гражданка России.

Новости Пхукета

8 Апреля 2020, 12:05 PM
Подавляющее большинство всех случаев заражения так или иначе связано с Патонгом. Фото: Phuket PR Department

Подавляющее большинство всех случаев заражения так или иначе связано с Патонгом. Фото: Phuket PR Department

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 140 человек. 42 из них успешно вылечились и покинули больницы, 97 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался. Состояние троих проходящих лечение оценивается как тяжелое.

Заболевшая россиянка, как сообщили официальные лица, проживала в тех же апартаментах, где жили две другие гражданки Россия и гражданка Казахстана, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Все женщины жили в Патонге более месяца, посещали развлекательные заведения на Бангла-Роуд и имели близкие контакты с туристами из-за рубежа.

Большинство из других новых заболевших также либо работали в Патонге, либо посещали этот город.

Единственное исключение – пациент номер 128, работник международного аэропорта Пхукета. 28-летний мужчина проживал в Саку, деля жилье с одним из предыдущих подтвержденных пациентов (пациентом номер 121). Также заболевший незадолго до заражения посещал южный Таиланд.



 

 

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