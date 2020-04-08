На Пхукете подтвердили 14 новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии достигло 140 человек. 42 из них успешно вылечились и покинули больницы, 97 продолжают лечение, еще один пациент с COVID-19 скончался. Состояние троих проходящих лечение оценивается как тяжелое.
Заболевшая россиянка, как сообщили официальные лица, проживала в тех же апартаментах, где жили две другие гражданки Россия и гражданка Казахстана, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
Все женщины жили в Патонге более месяца, посещали развлекательные заведения на Бангла-Роуд и имели близкие контакты с туристами из-за рубежа.
Большинство из других новых заболевших также либо работали в Патонге, либо посещали этот город.
Единственное исключение – пациент номер 128, работник международного аэропорта Пхукета. 28-летний мужчина проживал в Саку, деля жилье с одним из предыдущих подтвержденных пациентов (пациентом номер 121). Также заболевший незадолго до заражения посещал южный Таиланд.