На Пхукете подросток угнал машину скорой помощи

Подросток угнал автомобиль скорой помощи в Кату утром 23 июля. После задержания 19-летний юноша заявил, что сделал это, чтобы вернуться в родную провинцию Сураттхани.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Июля 2020, 12:01 PM

Фото: Служба спасения Sawang Maekha

Сообщение об угоне автомобиля Kusoldharm Foundation от здания муниципалитета Кату поступило в полицию около 4:00 утра четверга, 23 июля.

Как пояснил водитель машины Пханнакорн Понгпао, его скорая помощь обычно стояла с ключами в зажигании, чтобы в любой момент можно было выехать на вызов. Этим и воспользовался молодой злоумышленник, который подошел к микроавтобусу, сел за руль, завел двигатель и уехал.

Спасатели бросились в погоню, но в какой-то момент потеряли след угонщика. Затем к ним поступила информация о том, что автомобиль движется на материк, после чего об угоне была проинформирована полиция провинции Пханг-Нга.

Через несколько часов полицейские из Такуа-Па обнаружили угнанный автомобиль у местного автовокзала. Там же был найден и угонщик, 19-летний Анурак Бункхам из провинции Сураттхани. Юноша заявил, что угнал машину, чтобы вернуться в родную провинцию.

Пока полицейские осматривали угнанную скорую помощь, юноша сбежал, но через 20 минут был задержан спасателями из службы Sawang Maekha и передан в руки полиции. Затем его доставили в полицейский участок Кату для предъявления обвинений.





