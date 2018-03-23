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На Пхукете подписали сообщение об отказе от пластиковых лоточков

Власти и бизнес Пхукета подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу об отказе от упаковочной тару (в частности, лотков для еды) из вспененного пластика.

Новости Пхукета

23 Марта 2018 18:02:05

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

Меморандум был подписан 22 марта в Limelight Avenue. Свои подписи под документом поставили вице-губернатор Тхаворнват Конгкэу, а также представители Морского департамента, Ассоциации туристических гидов Пхукета, Андаманского клуба туристических гидов, Тайско-китайской туристической ассоциации, Управления по регистрации туристического бизнеса и целого ряда частных компаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации Пхукета.

«Упаковка для продуктов питания должна быть безопасной. Поэтому сегодня мы подписываем трехлетний меморандум, целью которого является полный отказ от полистирловоых контейнеров», – цитируются в сообщении слова вице-губернатора Конгкэу.

Комментируя подписание меморандума, глава пхукетского офиса Управления здравоохранения Джарапан Тэпан добавил, что полистирол представляет угрозу для здоровья людей.

«Стирол является канцерогеном и вызывает три вида рака, а именно рак простаты, рак груди и рак печени. Ежедневное потребление пищи из полистироловых контейнеров – хотя бы по разу в день – на протяжении десяти лет увеличивает риск рака в шесть раз», – заявил доктор Тэпан, не приведя источника соответствующей информации.

О том, какие действия будут приниматься для отказа от пластиковой упаковки, администрация Пхукета не сообщила.

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