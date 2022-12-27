На Пхукете почтили память жертв цунами

На севере Пхукета прошла мемориальная церемония в память о жертвах разрушительного азиатского цунами 2004 года. От центральных властей провинции никто не приехал, мероприятие 26 декабря у стены памяти в Май-Кхао проводили представители административной организации района (OrBorTor).

Собравшиеся возложили к постепенно ветшающей стене памяти венки и почти жертв цунами минутой молчания. Также была проведена традиционная мультиконфессиональная религиозная церемония.

Выступая на памятном мероприятии, господин Напхатхорн Хонгсасупакун из OrBorTor Май-Кхао подчеркнул важность проведения памятного мероприятия каждый год 26 декабря.

Он напомнил, что речь идет не только уважении к жертвам трагедии и ко всем, кого она коснулась, но и о том, как выглядит тайский народ в глазах мира.

Согласно официально признанным оценкам властей Таиланда, в результате удара цунами утром 26 декабря 2004 года на тайском побережье Андаманского моря погибли 5078 человек, еще 8457 пострадали, 2716 пропали без вести.

Число жертв на Пхукете – 259 погибших и 700 пропавших без вести. В провинции Пханг-нга жертв было в разы больше – 4163 погибших, еще 2113 пропавших без вести. При этом почти половину погибших составили туристы – 2213 человек (преимущественно в Кхао-Лаке).

Церемонию в провинции Пханг-Нга вчера (26 декабря) посетил министр туризма Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.

«Хотя с цунами прошло 18 лет, ущерб и потери от него все еще не стерлись из сердец и памяти людей, как непосредственно переживших бедствие во многих странах, так и у тех, кто узнал о нем из средств массовой информации. Я хочу выразить соболезнования всех семьях, потерявших близких. И среди прочего, это бедствие напоминает нам, что мы должны быть готовы к столкновению с самыми разными событиями, которые могут произойти. Мы должны быть сильны и ответственным», – заявил министр.

Стоит отметить, что именно после трагедии 26 декабря 2004 года в Таиланде была переформатирована структура ведомств, отвечающих за действиях при чрезвычайных ситуациях, а также создана система оповещения непосредственно о цунами.

Тайская часть международной сети буев-детекторов состоит из двух станций DART. Ближняя станция слежения 23461 расположенна в Андаманском море примерно в 340 км к северо-западу от Пхукета, дальня станция 23401 находится в 965 км к западу от тайского побережья.

После сигнала с ближнего буя 23461 у жителей Пхукета будет 45 мин на эвакуацию, после сигнала с дальней станции 23401 – 90 мин.

Точки, обозначающие буи 23461 и 23401 на интерактивной карте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сейчас горят желтым цветом, что говорит об исправности станций, которые ведут мониторинг в Индийском океане. При этом другие станции в Бенгальском заливе, за которые отвечает Индия, отмечены красным. Информация с них не поступает в единую систему предупреждения о цунами, даже если сами устройства исправны.