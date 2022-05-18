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На Пхукете почтили память губернатора Ко Сим Би

В среду, 18 мая, на Пхукете прошел традиционный день памяти легендарного губернатора Ко Сим Би На-Ранонга.

Новости Пхукета

19 Мая 2022, 10:00 AM
День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

День Памяти губернатора Ко Сим Би в 2022 году. Фото: Муниципалитет Чалонга

Мемориальные мероприятия прошли у зданиямуниципалитета Рассады, где стоит один из нескольких пхукетских памятников губернатору Ко Сим Би. Еще один, пожалуй, самый известный, находится на холме Ранг в Пхукет-Тауне. Там 18 мая также возложили подношения и зажгли благовония.

Губернатор Ко Сим Би (1857–1913) также известный как Пхрайа Рассада На-Ранонг и Пхрайа Рассаданупрадит Махитсарапхакди руководил так называемым монтхоном Пхукет в самом начале XX века, с 1902 по 1913 год. Монтхон тогда включал, кроме острова Пхукет, территории нынешних провинций Пханг-Нга, Ранонг, Краби и другие земли. До этого Ко Сим Би был главой Транга.

Встав во главе региона, Ко Сим Би продемонстрировал недюжинную деловую хватку и административный талант, полностью преобразив Пхукет. Его по праву называют отцом тайского латекса (развитию этой отрасли провинций должна быть благодарна ему лично) и отцом Пхукет-Тауна (исторический центр город в нынешнем виде появился при нем).

Также при Ко Сим Би на была проложена сеть современных дорог, включая дороги в другие провинции, были построены первые больницы и школы, открыт синематограф, налажено морское сообщение с Пенангом, который выступал в роли главного торгового хаба в регионе. Историческое здание городской администрации тоже может считаться наследием Ко Сим Би, а один из главных залов в нем носит имя губернатора.

10 апреля 1913 года Ко Сим Би скончался от огнестрельного ранения. Губернатора убил местный житель, имевший с ним счеты личного характера.

 

 

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