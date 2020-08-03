На Пхукете планируется строительство новой марины

В четверг, 30 июля, на Пхукете прошли общественные слушания по проекту новой марины Green Port Marina в Май-Кхао. Участия в слушаниях приняли представители органов власти различных уровней, представители бизнеса, а также 100 жителей Май-Кхао. Председательствовал на встрече глава округа Таланг Сувит Суриявонг.

Новости Пхукета

3 Августа 2020, 03:23 PM

Фото: Achadthaya Chuenniran / Bangkok Post

Актуальности слушаниям добавил тот факт, что не так давно новый губернатор провинции Наронг Вунчиеу назвал марины в качестве одного из потенциальных альтернативных драйверов пхукетской экономики.

Представители компании Green Port Marina Company, которая хочет реализовать проект, ознакомили собравшихся с его общей концепцией, потенциальным влиянием на экологию и жизнь местных сообществ. В частности, менеджер проекта марины Панья Сонгчарон описал гавань как нацеленную на «спортивные яхты и другие типы лодок для отдыха» и отметил, что подготовкой документов на получение сертификата экологического соответствия EIA занимается фирма Entic Company.

Площадь марины должна составить 130-140 рай, при этом 90% придется на постройки на воде в одной из бухт северной части восточного побережья Пхукета. Авторы проекта планируют оборудовать стояночные места для более 220 лодок длиной от 10 м до 70 м.

Если сертификат EIA будет оперативно получен, строительные работы должны стартовать в начале следующего года, а к его концу марина должна открыться в режиме soft opening. При этом, как заявил господин Сонгчарон, объем инвестиций в реализацию проекта еще не определен.







Новые драйверы







За несколько дней до общественных слушаний по Green Port Marina губернатор Вунчиеу объявил о том, что Пхукету пришло время начать движение в сторону диверсификации экономики. Как пояснил новый глава провинции, до коронавируса около 80% экономики провинции опиралось на традиционный туризм (преимущественно зарубежный), непосредственно в туристической отрасли работали 323,2 тыс. человек, а ее вклад в валовый региональный продукт составлял 245 млрд бат. Таким образом число занятых в туризме работников было сопоставимо со всем официально зарегистрированным населением провинции.

«После того, как правительство закрыло наше небо, доходы Пхукета от туризма были сведены на нет», – констатировал глава провинции.

В качестве альтернативных драйверов развития губернатор Вунчиеу назвал марины, образование, медицину и здравоохранение, экспорт тунца, гастрономию, морепродуктовый бизнес.

Как пояснила председатель Пхукетского промышленного совета Чернпорн Канджанасая, данные список был сформирован по итогам консультаций в межотраслевых советах, включающих представителей Торговой палаты, местного турбизнеса, отелей, сферы недвижимости.

«Новые драйверы выручки должны не заменить традиционный туризм, но строиться на его основе или создавать для него дополнительную ценность. Как бы то ни было, туризм – сформировавшаяся отрасль, имеющая ресурсы и возможность, чтобы поддерживать экономику Пхукета на пути в будущее», – заявила она.

При этом провинция должна быть более подготовленной к возможным кризисам и более устойчивой к ним, чего можно достичь за счет расширения портфолио отраслей, которые способны компенсировать экономические риски при ухудшении ситуации в туризме.

Госпожа Канджанасая отметила, что уже сейчас на Пхукете имеются пять марин, 38 малых портов и один глубоководный порт. Ежегодно остров принимает в среднем 1,5 тыс. яхт и круизных судов, при этом речь идет о публике с высокой платежеспособностью. Около 3,6 тыс. человек прибывают на Пхукет на яхтах ежегодно. При этом проводят на острове они в среднем по два месяца, принося провинции 21,6 млрд бат дохода.

Что касается круизных лайнеров, то здесь очевидна необходимость развития портовой инфраструктуры, чтобы Пхукет мог принимать более крупные круизные суда.

Если говорить о сфере коммерческого образования, то в провинции уже сейчас работают свыше десятка международных школ, чей целевой показатель по выручке составляет 2,1 млрд бат. Бизнес и власти Пхукета хотели бы и дальше развивать образовательный сектор, привлекая на остров все больше зарубежных учеников.

В плане экспорта тунца, по мнению госпожи Канджанасаи, перспективы выглядят благоприятно. За высококачественным пхукетским тунцом прибывают закупщики из Японии, Тайваня и США (свыше 200 судов), а годовой объем экспорта оценивается в 1,3 млрд бат.

В сфере гастрономии Пхукет может похвастаться как непосредственно объемом сектора (около 2 тыс. ресторанов), так и наличием собственной уникальной кулинарной культуры. Годовой оборот отрасли оценивается в 91 млрд бат.

Также, как отметила госпожа Канджанасая, география и климат Пхукета идеальны для проведения спортивных, социальных и коммерческих мероприятий. По ее оценкам, одна лишь организация свадеб приносит экономике провинции 1,6 млрд бат в год.

«Мы изучаем каждый сектор в мельчайших деталях. Самый многообещающий сегмент сейчас – это спортивные мероприятия и другие события, которые могут подстегнуть экономическое развитие провинции», – заявила госпожа Канджанасая.