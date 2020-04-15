На Пхукете планируется смена губернатора

Министерство внутренних дел Таиланда внесло на рассмотрение кабинета министров предложение о смене губернатора провинции Пхукет.

Новости Пхукета

15 Апреля 2020, 05:16 PM

Министерство внутренних дел предложило сменить губернатора Пхукета. На место Пхакапхонга Тавипатаны [слева] предложено назначить Наронга Вунсиу. Фото: Khao Phuket / Phuket PR Department

Как сообщают тайские СМИ, предложение было внесено на рассмотрение кабинетом министров 15 апреля. Окончательного решения пока не принято. Информация на официальных сайтах правительства и других органов исполнительной власти отсутствует.

Согласно предложению Министерства внутренних дел, текущий губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана должен отправиться в провинцию Пхетчабури на западном побережье Сиамского залива. На его место предлагается Наронг Вунчиеу [написание имени уточнено после выхода заметки], руководящий с 2017 года провинцией Чаяпхум в Исане.

Причины предлагаемой смены губернатора неизвестны.

Сегодня пхукетские журналисты задали губернатору Тавипатане вопрос о возможном смене места службы. Тот ответил, что готов принять любое решение вышестоящего руководства и служить наилучшим образом на любой должности, на которую его будет решено назначить.

Отдельно господин Тавипатана подчеркнул, что его возможный перевод в другую провинцию не скажется на работе официальных лиц по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на Пхукете.

«Я хочу заверить, что наша команда на Пхукете сильна, она не зависит от одного человека. Мы работаем командой», – заявил губернатор Тавипатана.

Добавим, что Наронг Вунсиу имеет за плечами лишь один губернаторский срок. До назначения на пост главы Чаяпхума он работал на других должностях в структурах исполнительной власти. В частности, господин Вунсиу занимал руководящие посты в администрации Краби и Накхон-Ратчасимы.