На Пхукете перехватили 300 кг кратома

Полиция Пхукета пресекла попытку поставки на Пхукет крупной партии листьев наркотического растения кратом. Операция была проведена перед рассветом 2 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал капитан Бунчок Маличот из центрального полицейского участка Пхукета, сотрудники полиции были заранее предупреждены о готовившейся поставке наркотиков на остров. При этом информация поступила к ним всего за час до того, как груз должен был быть доставлен.

Действуя на основании поступивших данных, полицейские организовали наблюдение за окрестностями храма Wat Phra Thong в Таланге и около 5:00 утра заметили свернувший на Soi Wat Phra Thong серый пикап Isuzu D-MAX.

Когда автомобиль остановился неподалеку от храма, сотрудники полиции задержали двух находившихся в кабине мужчин и досмотрели транспортное средств. Весь кузов машины был заполнен мешками с листьями кратома, еще несколько мешков лежали в задней части кабины. Всего полицейские изъяли около 300 кг наркотиков.

Осуществлявшие доставку наркотиков уроженцы провинции Сонгкхла Роннаронг Йократ и Джарудат Тхэнгтхум заявили полиции, что приняли груз в Хат-Яе, а туда кратом поступил из Малайзии. Обоим были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.