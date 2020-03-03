Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете перехватили 300 кг кратома

Полиция Пхукета пресекла попытку поставки на Пхукет крупной партии листьев наркотического растения кратом. Операция была проведена перед рассветом 2 марта.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Марта 2020, 10:09 AM
Около 300 кг малайзийского кратома перехватили на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Около 300 кг малайзийского кратома перехватили на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Около 300 кг малайзийского кратома перехватили на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Около 300 кг малайзийского кратома перехватили на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Около 300 кг малайзийского кратома перехватили на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Около 300 кг малайзийского кратома перехватили на Пхукете. Фото: Полиция Пхукета

Как рассказал капитан Бунчок Маличот из центрального полицейского участка Пхукета, сотрудники полиции были заранее предупреждены о готовившейся поставке наркотиков на остров. При этом информация поступила к ним всего за час до того, как груз должен был быть доставлен.

Действуя на основании поступивших данных, полицейские организовали наблюдение за окрестностями храма Wat Phra Thong в Таланге и около 5:00 утра заметили свернувший на Soi Wat Phra Thong серый пикап Isuzu D-MAX.

Когда автомобиль остановился неподалеку от храма, сотрудники полиции задержали двух находившихся в кабине мужчин и досмотрели транспортное средств. Весь кузов машины был заполнен мешками с листьями кратома, еще несколько мешков лежали в задней части кабины. Всего полицейские изъяли около 300 кг наркотиков.

Осуществлявшие доставку наркотиков уроженцы провинции Сонгкхла Роннаронг Йократ и Джарудат Тхэнгтхум заявили полиции, что приняли груз в Хат-Яе, а туда кратом поступил из Малайзии. Обоим были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств пятой категории с целью продажи.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Окрестности храма Wat Chalong останутся без электричества 4 марта
Американец заблудился в джунглях Пхукета
Двух россиянок унесло в море на надувных кругах
Автомобиль перевернулся на шоссе в Май-Кхао
Стаю из сотни дельфинов заметили на Симиланах
Пожилой мужчина погиб в результате прыжка с моста
Пхукет принял два круизных лайнера в один день
В Пхукет-Тауне установили памятник отцу-основателю города
Учащиеся пхукетского техникума подарили тележки для воды жителям Рассады
Часть Вичита останется без воды 3 марта
Турист избежал штрафа за граффити в национальном парке на Пхукете
Ошибшийся при обгоне водитель спровоцировал пожар на пхукетском шоссе
Пользователю Facebook грозит тюрьма за отредактированную фотографию Героинь
Два мототаксиста устроили драку из-за клиента на Бангла-Роуд
Пропавший моряк с затонувшего вчера судна может находиться внутри корабля

 

SKYPARK
Thai Residential
Top of the Gulf Regatta 2020
QSI International School Phuket

 