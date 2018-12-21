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На Пхукете перехватили 190 тыс. таблеток метамфетамина

Штаб полиции по восьмому региону сообщил о перехвате крупной партии наркотиков при попытке ввоза на Пхукет.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Декабря 2018, 05:16 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как объявил на пресс-конференции генерал-майор Нантадет Йойнуан, наркотики были изъяты в ходе досмотра транспортного средства на КПП Та-Чат-Чай в районе 3:00 ночи 19 декабря. Операция проводилась при поддержке Бюро по борьбе с наркотиками и базирующихся на острове военнослужащих 25-го округа.

Согласно поступившей в полицию информации, перевозить наркотики должны были две группы курьеров. Часть пути метамфетамин должен был проделать в одной машине, после чего его должны были перемещен в другую, чтобы сбить с толку полицейских. Перегружать наркотики планировалось в тот момент, когда одна машина изобразит поломку на трассе, а другая якобы придет на помощь.

«В 3:00 ночи полицейские на КПП остановили Юттхапонга Суктхонга, перевозившего в кузове пикапа запасное колесо, как если бы у него произошла поломка по пути на Пхукет. Сотрудники полиции обнаружили в ботинках господина Суктхонга 10 таблеток метамфетамина, после чего тщательно обыскали пикап. Внутри запасного колеса в кузове были обнаружены еще 195,8 тыс. таблеток», – рассказал генерал Йойнуан.

«Юттхапонг рассказал полиции, что перевозил таблетки из округа Тхунг-Сонг провинции Накхон-Сри-Тхаммарат. Для перевозки его нанял некий человек, заплативший за доставку на Пхукет 50 тыс. бат. Юттхапонгу предъявили обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, сейчас его допрашивает полиция Та-Чат-Чай», – добавил офицер.

Также генерал Йойнуан упомянул и другой успешный антинаркотический рейд, прошедший в Пхукет-Тауне. Там были задержаны два наркоторговца, у которых изъяли 4178 таблеток метамфетамина и 65,04 г наркотика в кристаллической форме. Один из задержанных сознался в том, что являлся лидером группы распространителей метамфетамина, а товар получал из Чианг-Рая.

 

 

 

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