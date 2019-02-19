На Пхукете озвучили предупреждение о высоком риске пожаров

Начальник пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) обратился к жителям острова с призывом проявлять повышенную аккуратность при обращении с огнем. Призыв прозвучал после того, как пхукетские пожарные получили сразу пять вызовов за один день (16 февраля).

Иккапоп Тхонгтуб

19 Февраля 2019, 10:47 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«В этом году засушливый сезон наступил быстро. Жаркая погода и недостаток дождей приводят к тому, что пожары в это время распространяются очень быстро, как и каждый год. Пожар может легко начаться из-за действий человека: сжигания мусора, сухой травы и других вещей в полях. В подобную погоду огонь распространяется очень быстро», – предупредил господин Канпрасанг.

«Пожалуйста, не выбрасывайте сигаретные окурки в сухую траву и подобные опасные места. Также, пожалуйста, держите огнетушители рабочими в постоянном режиме», – добавил он.

Глава пхукетского офиса DDPM напомнил, что сообщить о пожаре можно по телефону 199. Во время ожидания специалистов можно попытаться справиться с огнем при помощи ручных огнетушителей, если они имеются, или подручных средств.

Что касается серии пожаров 16 февраля, то самый большой из них произошел на кокосовой плантации в Чернг-Талей. На борьбу с огнем были брошены сразу восемь пожарных автомобилей, ликвидация возгорания заняла два часа. Причина пожара пока не установлена, при этом огнем было выжжено три рая плантации. Расположенное в районе возгорания жилье не пострадала, человеческих жертв также удалось избежать.