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На Пхукете ожидаются затруднения движения в связи с Вегетарианским фестивалем

Полиция Пхукет-Тауна обратилась к водителям с просьбой по возможности избегать мест проведения уличных процессий в рамках стартующего завтра Вегетарианского фестиваля. На время шествий движение по улицам будет ограничиваться или полностью прекращаться.

28 Сентября 2019, 10:18 AM
Фото: Транспортная полиция Пхукет-Тауна

Фото: Транспортная полиция Пхукет-Тауна

Первая уличная процессия в рамках Вегетарианского фестиваля состоится в понедельник, 30 сентября. Шествие организует китайский храм Choor Su Gong Shrine в Вичите, более известный как Naka Shrine. Следом свои процессии организуют и другие китайские храмы острова от Чалонга до Май-Кхао.

«Мы ожидаем, что уличные процессии отразятся на дорожном движении. Шествия могут спровоцировать затруднения движения на многих улицах Пхукет-Тауна, особенно в случае шествий по Phuket Rd.», – заявил подполковник Понгпоб Прасоппичай из транспортной полиции Пхукет-Тауна.

«Ради безопасности участников шествий мы планируем временно останавливать движение там, где это будет необходимо», – добавил офицер.

По словам подполковника Прасоппичая, также затруднения движения ожидаются на Thalang Rd. и Yaowarat Rd.

«Кроме того, будьте особенно внимательны при движении по Thepkrasattri Rd. утром вторника, когда там будет проходить процессия китайского храма в Сапаме. Процессия начнется в 8:00 утра, а трасса в это время очень загружена», – предостерег офицер.

 

 

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