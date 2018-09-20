На Пхукете отработали спасение жертв кораблекрушения В среду, 19 сентября, на Пхукете прошли совместные учения гражданских и военных специалистов служб спасения. Новости Пхукета 20 Сентября 2018 12:03:20 В учениях, за которыми наблюдал губернатор Норрапхат Плодтхонг, приняли участие моряки третьего регионального командования ВМФ, сотрудники местного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), представители Морского департамента. Штаб учений находился на пирсе Чалонга. Глава пхукетского офиса DDPM Прапан Канпрасанг пояснил, что спасатели отрабатывали действия в случае кораблекрушения или другого чрезвычайного происшествия с участием туристического судна. По словам господина Канпрасанга, отрабатывался весь цикл операций: поиск, эвакуация, оказание первой помощи и доставка пострадавших в больницы. «Учения были нацелены на повышение эффективности работы официальных лиц по оказанию помощи туристов. Это повысит уровень знаний у сотрудников госведомств и станет залогом безопасности туристов в будущем», – добавил губернатор Плодтхонг.