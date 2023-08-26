На Пхукете отработали действия при землетрясении

Власти провинции Пхукет провели учения, посвященные действиям в случае землетрясения. На мероприятии, проходившем 23 августа, была и командно-штабная часть, и две тренировочные эвакуации школьников. Южный Таиланд находится у самой границы Тихоокеанского кольца огня, считающегося одной из самых активных в сейсмическом плане зон планеты. Последнее землетрясение в районе Пхукета было зафиксировано вечером 25 августа, до этого толчки фиксировали 17 августа (оба раза на северо-западной Суматре). Впрочем, сама провинция обычно не ощущает дрожи земли.

Новости Пхукета

Как пояснил в связи с учениями заместитель главы пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Чаран Кванкэу, Пхукет входит в число 23 провинций, в которых возможны разрушения и гибель людей по причине землетрясений.

Остров находится рядом с разломом Клонг-Маруй, проходящим через залив Пханг-Нга к востоку от острова. Впрочем, сильные землетрясения фиксируются на значительном удалении от Пхукета – в районе Андаманских и Никобарских островов и в районе северо-западной Суматры. Если дрожь земли и ощущается на острове, то это практически незаметно. Трещина в стене дома, как было в 2015 году, становится серьезным новостным поводом.

На учениях 23 августа отрабатывалась координация различных служб и ведомств при землетрясении. Основным агентством, которое должно заниматься предотвращением разрушительных последствий и их ликвидацией (если предотвратить не удалось) является DDPM. На острове располагается штаб этого ведомства по 18 региону.

Полевая часть учения 23 августа заключалась в двух тренировочных эвакуациях школьников. В качестве локаций были выбраны школа Ban Nam Yen School в Патонге и Mueang Thalang School в Таланге.

Впрочем, ни для кого не секрет, что Пхукет опасается не столько самих землетрясений, сколько угрозы цунами. Предупреждать о приближающейся волне должны буи с датчиками в Индийском океане, но состояние этой системы вызывает вопросы.

Из двух тайских датчиков DART сейчас работает только один. Из полудюжины индийских устройств на интерактивной карте NOAA не горит желтым ни один. Если они и передают куда-то информацию, то точно не центральному оператору системы. Возможно, данные получает сама Индия, но это лишь предположение.

Тайские буи, когда они исправны, транслируют сигнал, как положено – для всех сторон, которым может быть нужна эта информация.