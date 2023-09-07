Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете отработали действия госведомств при масштабных наводнениях

Администрация провинции Пхукет провела штабные учения, посвященные действия государственных ведомств при наводнениях. Сценарий включал затопление тоннеля у Central Phuket, наводнения у колледжа на дороге в аэропорт и на Soi Phaniang, обвал грунта на трассе Кату-Патонг и негативную реакцию жителей острова на все вышеперечисленное.

Новости Пхукета

8 Сентября 2023, 10:00 AM
Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения в Phuket Provincial Hall в четверг, 7 сентября. Фото: PR Phuket

Штабные учения проходили в здании администрации Пхукета, председательствовал на мероприятии вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, фактически замещающий сейчас губернатора в связи с завершением карьеры Наронгом Вунсиеу. Практической части тренировка не предусматривала.

Участие в мероприятии принимали представители всех профильных ведомств начиная от Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и Метеорологического департамента (Phuket Met) до Департамента наземного транспорта (PLTO) и Минздрава (PPHO).

Описание гипотетической ситуации, на которую реагировали власти в ходе штабных учений, выглядит практически неотличимо от обычного предупреждения Phuket Met об очередном период непогоды. Впрочем, сценарий тренировки предполагал, что непогода вызовет сразу все привычные проблемы плюс дефицит продовольствия и питьевой воды.

«В результате происшествия возникла нехватка еды, воды и потребительских товаров. Жители пострадавших районов обратились к правительству за помощью. Местные СМИ сообщали об ущербе и передавали жалобы людей на отсутствие помощи от государственных ведомств», – пересказывает PR Phuket финальную часть сценария.

В сообщении PR-слжбы говорится, что на учения профильные ведомства отработали внутреннюю коммуникацию и взаимодействие при возникновении масштабной чрезвычайной ситуации «для максимальной эффективности, максимальной пользы для людей и уменьшения материальных и человеческих потерь».

Выступая перед участникам маневров, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам подчеркнул, что профильные ведомства должны регулярно проводить тренировки на разных уровнях для оперативного и эффективного реагирования на реальные критические ситуации.

Сезон дождей на Пхукете продолжается с мая по ноябрь, самым богатым на осадки месяцем, согласно статистике синоптиков за последние десятилетия, является сентябрь. Впрочем, в прошлом году больше всего ущерба нанесли октябрьские дожди. В частности, именно в октябре произошли обвал шоссе, соединяющего Кату и Патонг, а также масштабное затопление исторической части Пхукет-Тауна.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Таксисты подали жалобу на потерю доходов в связи с допуском Grab в аэропорт
Вооруженный пистолетом таец запер россиянку в номере отеля
Экс-главу Чернг-Талей обвинили в коррупции в связи с делом New Nordic
Полиция Пхукета провалила антикоррупционную аттестацию. Самым честным признан участок Патонга
Фигуранта дела об изнасиловании ребенка арестовали на Пхукете
Пхукет предупреждают об угрозе наводнений в ближайшие дни
Три иностранки арестованы при попытке провезти на Пхукет кокаин в желудках
Губернатор Пхукета выйдет на сбор подаяний в Старом городе
Полиция продолжает рейды по выявлению оверстэйщиков на Пхукете
Стрелок из Патонга сдался полиции
Кабинет министров Таиланда принес присягу Королю
Грунт обвалился на проезжую часть на перевале Кату-Патонг
Иммиграционное бюро обеспокоено рисками безвиза для Китая
Полиция провела рейд в арабском ночном клубе в Патонге
Россиянин арестован по делу мошенников, которые довели тайца до тройного убийства

 

SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 