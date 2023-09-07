На Пхукете отработали действия госведомств при масштабных наводнениях

Администрация провинции Пхукет провела штабные учения, посвященные действия государственных ведомств при наводнениях. Сценарий включал затопление тоннеля у Central Phuket, наводнения у колледжа на дороге в аэропорт и на Soi Phaniang, обвал грунта на трассе Кату-Патонг и негативную реакцию жителей острова на все вышеперечисленное.

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Штабные учения проходили в здании администрации Пхукета, председательствовал на мероприятии вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, фактически замещающий сейчас губернатора в связи с завершением карьеры Наронгом Вунсиеу. Практической части тренировка не предусматривала.

Участие в мероприятии принимали представители всех профильных ведомств начиная от Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и Метеорологического департамента (Phuket Met) до Департамента наземного транспорта (PLTO) и Минздрава (PPHO).

Описание гипотетической ситуации, на которую реагировали власти в ходе штабных учений, выглядит практически неотличимо от обычного предупреждения Phuket Met об очередном период непогоды. Впрочем, сценарий тренировки предполагал, что непогода вызовет сразу все привычные проблемы плюс дефицит продовольствия и питьевой воды.

«В результате происшествия возникла нехватка еды, воды и потребительских товаров. Жители пострадавших районов обратились к правительству за помощью. Местные СМИ сообщали об ущербе и передавали жалобы людей на отсутствие помощи от государственных ведомств», – пересказывает PR Phuket финальную часть сценария.

В сообщении PR-слжбы говорится, что на учения профильные ведомства отработали внутреннюю коммуникацию и взаимодействие при возникновении масштабной чрезвычайной ситуации «для максимальной эффективности, максимальной пользы для людей и уменьшения материальных и человеческих потерь».

Выступая перед участникам маневров, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам подчеркнул, что профильные ведомства должны регулярно проводить тренировки на разных уровнях для оперативного и эффективного реагирования на реальные критические ситуации.

Сезон дождей на Пхукете продолжается с мая по ноябрь, самым богатым на осадки месяцем, согласно статистике синоптиков за последние десятилетия, является сентябрь. Впрочем, в прошлом году больше всего ущерба нанесли октябрьские дожди. В частности, именно в октябре произошли обвал шоссе, соединяющего Кату и Патонг, а также масштабное затопление исторической части Пхукет-Тауна.