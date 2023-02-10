На Пхукете отправились в море 32 только что вылупившихся черепашонка

Вечером 10 февраля на пляже Най-Янг прошла церемония выпуска в море молодых черепах, вылупившихся из яиц, обнаруженных на пляже 11 декабря. Малыши вылупились ранее в тот же день, до вечера находились под опекой специалистов, а с наступлением темноты отправились в первое плавание.

Новости Пхукета

Участие в церемонии, начавшейся ровно в 20:00, приняли губернатор Наронг Вунсиеу и другие официальные лица, а также сотрудники Центра изучения морских и прибрежных ресурсов Андаманского моря. Посмотреть на то, как малыши отправятся в естественную среду обитания, собрались и обычные жители северной части Пхукета.

Всего в кладке, обнаруженной 11 декабря, было 108 яиц, из которых специалисты признали 78 жизнеспособными. Как говорилось выше, в море сегодня отправились 32 черепашки, остальные яйца находятся под присмотром специалистов нацпарка Сиринарт. Эксперты приложат все усилия, чтобы из них тоже вылупились малыши.

Губернатор Вунсиеу отметил, что состоявшееся событие демонстрирует восстановление природных ресурсов и показывает, что совместные усилия властей и общества по защите и развитию морской экосистемы приносят свои плоды.

Впрочем, нельзя не отметить, что сами морские черепахи пока больше ценят не усилия Пхукета по восстановлению экосистемы, а отсутствие усилий провинции Пханг-Нга по ее разрушению.

Соседний регион, где побережье застроено намного меньше, черепахам более по нраву, и они гораздо чаще приплывают туда откладывать яйца. Обнаружение кладки на Май-Кхао в декабре – пока единственный такой случай за этот сезон, тогда как буквально в паре километров к северу, на материке, их было около десятка.