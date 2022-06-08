На Пхукете отметили день океана

В среду, 8 июня, в Лома-Парке в Патонге прошли торжества, приуроченные к Всемирному дню океана, учрежденному ООН в 2009 году и с тех пор отмечаемому ежегодно.

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Участие в мероприятии в Патонге приняли Министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-Арча и представители различных экологических организаций, включая гостей из более 30 зарубежных стран. Одновременно мероприятия прошли в 10 прибрежных провинциях.

Для гостей была организована выставка, посвященная работе по защите морских ресурсов. Также состоялась церемония награждения почетными знаками лиц, которые внесли особый вклад в защиту моря на Пхукете, сообщила пхукетская служба Radio Thailand. Кроме того, участники выпустили в море морских черепах, прошедших реабилитацию и подготовку к возвращению в природу в РМВС.

В своем выступлении министр Силпа-Арча заявил, что он гордится соотечественниками, которые помогают защищать морские и прибрежные ресурсы страны и демонстрируют готовность постоянно идти по пути ответственного отношения к природе.

«Мы не оставим будущим поколениям ношу созданных нами проблем, с которыми им придется столкнуться, и которые придется решать. Сила народа Таиланда и объединение усилий самых разных секторов – это ключ к восстановлению и спасению океанов, ключ к тому, чтобы экосистемы были сбалансированные и устойчивые», – заявил министр природы.

Также в рамках мероприятия в Лома-Парке состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании в области предотвращения загрязнения океана. Пилотные проекты будут реализовываться в устьях пяти рек: Банг-Паконг, Чао-Пхрайя, Тха-Чин, Мэ-Клонг и Банг-Ту-Пун.