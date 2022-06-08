Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете отметили день океана

В среду, 8 июня, в Лома-Парке в Патонге прошли торжества, приуроченные к Всемирному дню океана, учрежденному ООН в 2009 году и с тех пор отмечаемому ежегодно.

Новости Пхукета

9 Июня 2022, 10:00 AM
День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

День океана в Патонге. Фото: Radio Thailand Phuket

Участие в мероприятии в Патонге приняли Министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-Арча и представители различных экологических организаций, включая гостей из более 30 зарубежных стран. Одновременно мероприятия прошли в 10 прибрежных провинциях.

Для гостей была организована выставка, посвященная работе по защите морских ресурсов. Также состоялась церемония награждения почетными знаками лиц, которые внесли особый вклад в защиту моря на Пхукете, сообщила пхукетская служба Radio Thailand. Кроме того, участники выпустили в море морских черепах, прошедших реабилитацию и подготовку к возвращению в природу в РМВС. 

В своем выступлении министр Силпа-Арча заявил, что он гордится соотечественниками, которые помогают защищать морские и прибрежные ресурсы страны и демонстрируют готовность постоянно идти по пути ответственного отношения к природе.

«Мы не оставим будущим поколениям ношу созданных нами проблем, с которыми им придется столкнуться, и которые придется решать. Сила народа Таиланда и объединение усилий самых разных секторов – это ключ к восстановлению и спасению океанов, ключ к тому, чтобы экосистемы были сбалансированные и устойчивые», – заявил министр природы.

Также в рамках мероприятия в Лома-Парке состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании в области предотвращения загрязнения океана. Пилотные проекты будут реализовываться в устьях пяти рек: Банг-Паконг, Чао-Пхрайя, Тха-Чин, Мэ-Клонг и Банг-Ту-Пун.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Отели поддержали губернатора Бангкока в намерении просить об отмене масок и продлении часов работы баров
По делу о смерти россиянки в Патонге предъявлены обвинения
Больница принесла извинения за сломанную руку новорожденной
Таиланд запускает две новые лотереи
Таиланд легализует марихуану 9 июня. Что об этом известно?
Новые тарифы на посещение нацпарков вступили в силу в Таиланде
Конгресс Международного союза конькобежцев проходит на Пхукете
Скорую помощь с наркотиками из Исана перехватили в Бангкоке
На Пхукете нашли тело рыбака, упавшего в море со скал на Банана-Бич
Кабмин Таиланда одобрил проект закона об однополых браках
Новорожденному младенцу сломали руку в больнице
Часть Раваи останется без электричества 8 июня
Премьер-министр презентовал на Пхукете туристическую стратегию SMILE
Премьер-министр засвидетельствовал подписание меморандума об образовании
Полиция обратится за ордерами на арест иностранцев, фигурирующих в деле о гибели россиянки в Патонге

 

QSI International School Phuket
Lean On Me Live Fest
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 