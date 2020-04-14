На Пхукете открывается второй полевой госпиталь для пациентов с COVID-19

Пхукет отпразднует Сонгкран открытием второго полевого госпиталя для пациентов с COVID-19. Госпиталь на территории Университета Принца Сонгкхла в Кату будет способен принять до 150 человек. Официальная церемония открытия запланирована на 15 апреля.

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На территории Университета Принца Сонгкхла в Кату оборудовали госпиталь на 150 человек. Фото: Phuket PR Department

На территории Университета Принца Сонгкхла в Кату оборудовали госпиталь на 150 человек. Фото: Phuket PR Department

На территории Университета Принца Сонгкхла в Кату оборудовали госпиталь на 150 человек. Фото: Phuket PR Department

На территории Университета Принца Сонгкхла в Кату оборудовали госпиталь на 150 человек. Фото: Phuket PR Department

Об открытии второго полевого госпиталя (первый расположен в конференц-центре при строящемся здании Provincial Hall) стало известно 13 апреля, когда губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана посетил Университет Принца Сонгкхла и принял участие в церемонии по передаче врачам двух медицинских роботов для дистанционной работы с пациентами.

Роботы были предоставлены провинции телекоммуникационным гигантом True Corporation. Корпорацию на церемонии представляли топ-менеджеры Чалерм Удомкхун и Ванари Чанпет.

Купленные на средства True роботы могут измерять температуру тела у пациентов, доставлять лекарства, а также обеспечивать возможность дистанционного общения врача и больного. Также каждый робот оснащены автоматической системой антисептической обработки рук.

«Эти роботы поддержать врачей и медсестер в их работе, снизив риск заражения от пациентов», – заявил губернатор Тавипатана.

Как добавил глава провинции, оборудование второго полевого госпиталя обошлась администрации Кату в 14 млн бат. Губернатор не отметил, сколько времени заняла работа.

Напомним, что первый полевой госпиталь в Пхукет-Тауне способен принять до 110 пациентов. Текущий уровень его загрузки неизвестен. Неделю назад губернатор говорил, что в нем находится «более 20 пациентов».