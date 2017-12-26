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На Пхукете открыли сеть центров помощи туристам

Десять центров помощи туристам были официально открыты на острове 25 декабря.

Новости Пхукета

26 Декабря 2017 14:17:56

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, мэр Патонга Чалермлак Кебсап и глава Департамента морских и прибрежных ресурсов Джатупорн Чжурутпат (DMCR) официально открыли центр помощи туристам в Патонге, расположенный на пляже у начала Бангла-Роуд.

Выступая на открытии центра, губернатор Плодтхонг подчеркнул, что ежегодно Пхукет посещает «более 15 млн туристов», и администрация провинции всерьез озабочена обеспечение их безопасности.

«Мы открыли 10 центров, главный из которых находится в пхукетском офисе Департамента морских и прибрежных ресурсов. Также пять центров расположены в округе Мыанг-Пхукет (на пляжах Ката, Карон и Най-Харн, на мысе Промтхеп и у пирса в Раваи), два находятся в округе Кату (на пляжах Патонг и Камала), еще два – в Таланге (на пляжах Сурин и Най-Янг)», – рассказал губернатор.

«Задача этих центров – помогать туристам, столкнувшимся с проблемами. Также там можно получить справочные брошюры с картой Пхукета и информацией о достопримечательностях. Дежурят в центрах сотрудники полиции, волонтеры, спасатели и другие официальные лица, владеющие английским и китайским языками», – пояснил он.

Центры помощи туристам, по словам главы провинции, должны работать круглосуточно.

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