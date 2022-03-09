На Пхукете открыли колл-центр для помощи «застрявшим» туристам

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) сообщило об открытии на Пхукете колл-центра для помощи гражданам России и Украины, не имеющим возможности вернуться в свои страны из-за специальной военной операции РФ и ее последствий (нарушения авиасообщения, санкций, ухода из России платежных операторов).

9 Марта 2022, 07:42 PM

Фото: Phuket Info Centre

Как пишет Bangkok Post, телефоны колл-центра – 093-937-2086 и 094-819-1124, часы работы – с 8:30 утра до 19:00 вечера. Центр будет работать до 22 марта.

Bangkok Post отмечает, что до кризиса около половины туристов из России прибывали на Пхукет прямыми рейсами «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний». Все три уже прекратили полеты в Таиланд.

При этом до последнего момента именно россияне были лидерами по числу прибытий на Пхукет. За период с 1 ноября прошлого года (когда была запущена программа Test & Go) остров принял 55,8 тыс. россиян.

Сейчас авиасообщение с Таиландом возможно только рейсами не российских авиакомпаний. В большинстве случаев речь идет о полетах через Ближний Восток (и ближневосточными же перевозчиками).

Отметим, что у находящихся на Пхукете россиян есть проблемы не только с рейсами, но и с их оплатой. И Visa, и MasterCard уже заявили об уходе с российского рынка, что означает прекращение функционирования карт российских банков (Visa и MasterCard) за пределами России. Дополнительно частные больницы группы BDMS объявили о том, что на фоне текущих событий не принимают страховки российских и украинских компаний.