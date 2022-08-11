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На Пхукете открылась выставка к Дню Матери

В торгово-развлекательном комплексе Central Phuket Floresta открылась выставка «Следуй за матерью», приуроченная к Дню Матери, дню рождения Королевы Сирикит, которой сегодня исполняется 90 лет.

Новости Пхукета

12 Августа 2022, 08:00 AM
Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставка живописи к Дню Матери в Central Phuket Floresta. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Выставку открыл 11 августа президент административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб. Также на открытии присутствовали мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат, члены городского совета, представители группы Central и сами художники.

Экспозиция состоит из работ в самых разных жанрах и различной тематики, хотя большинство картин все же посвящены Пхукету и тайской культуре.

Выставка проходит на первом этаже Central Phuket Floresta, старого здания Central Festival. В публикации муниципалитета Пхукет-Тауна не указывается, как долго она будет продолжаться. Вход свободный.

 

 

 

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