На Пхукете открыи второй полевой госпиталь для пациентов с COVID-19

На фоне растущего числа заболеваний коронавирусом власти Пхукета открыли второй полевой госпиталь для пациентов с соответствующим вирусом. Он был оборудован на территории Phuket Rajabhat University (PRU) к северу от Пхукет-Тауна.

Новости Пхукета

23 Апреля 2021, 04:56 PM

Фото: Phuket PR

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) за 21 апреля дафкисировал девять новых случаев заражения, ввиду чего общая численность третья волны составила 267 человек За сутки количество лиц с положительными тестами выросло до 279.

Директор Vachira Hopital Phuket Чалермпонг Сакнонтапон накануне проинспектировал временный госпиталь в Phuket Rajabhat University

, где для больных было собрано 70 коек из картона, и остлася доволен. Временный госпиталь был оборудован в главном лекционном зале университета.

«С начала этой вспышки количество зараженных на Пхукеье растет каждый день, сейчас мы ежедневно поучаем более 200 пациентов и в государтственных, и в частных больницах, а тыкже в полевых госпиталях, таких как развернутый на территории пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла (PSU),» – заявил доктор Чалермпонг Сакнонтапон.

По словам специалиста, количество зафиксированных случаев заболевания в данный момент выше, чем во время прдыдущих вспышек.

«Сейчас у нас окоо 80 заболевших в полевом госпитале в Кату (PSU) и каждый день прибавляется по 20 новых. Если ситуация будет развиваться аналогичными темпами, то вскоре 150-коечный полевой госпиталь будет заполнен.

«Таким образом нам пришлось подготовить еще один полевой госпиталь в зале общих сборов PRU, где достаточно места еще на 265 коек», – заключил Чалермпонг Сакнонтапон.