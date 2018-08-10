На Пхукете ограбили банк, добычей преступника стали 25,5 тыс. бат

Полиция Пхукета приступила к поискам злоумышленника, ограбившего банк в Паклоке утром 10 августа.

10 Августа 2018 12:50:26

Фото: Полиция Чернг-Талей

Отделение Government Housing Bank в Паклоке было ограблено около 9:00 утра 10 августа. Вооруженный злоумышленник вошел в отделение и потребовал наличные из кассы. Получив пачки денег, мужчина скрылся с места событий на скутере Honda Scoopy. Добыча грабителя, впрочем, оказалась скромной – всего 25,5 тыс. бат.

Момент ограбления бы зафиксирован камерами видеонаблюдения, однако лицо преступника в течение всего времени скрывал шлем с тонированным визором. Кроме того, злоумышленник заблаговременно снял номера со своего скутера.

В настоящий момент полиция изучает записи с уличных камер в попытке отследить маршрут грабителя.