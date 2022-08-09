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На Пхукете один ребенок случайно застрелил другого из пистолета дедушки-полицейского

Полиция Пхукет-Тауна проводит расследование в связи со смертью семилетней девочки, которую случайно застрелил девятилетний двоюродный брат. Мальчик нашел в спальне пистолет своего дедушки-полицейского и принял его за игрушку, но оружие оказалось боевым, кроме того, полностью заряженным и готовым к стрельбе. При этом подтверждено пока что возбуждение дела лишь против самого стрелявшего ребенка, о своем коллеге, из пистолета которого был произведен выстрел, полицейские молчат.

Новости Пхукета

9 Августа 2022, 01:22 PM
Пистолет, из которого была застрелена семилетняя девочка. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Пистолет, из которого была застрелена семилетняя девочка. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Трагический инцидент произошел утром 6 августа в частном доме в Рассаде, где жильцы справляли новоселье. Среди присутствовавших был сотрудник полиции, имя которого не раскрывается, а также его девятилетний внук и другие родственники, включая семилетнюю двоюродную сестру мальчика. Об этом 8 августа рассказал шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит. Офицер выступил с заявлением после резонанса в социальных сетях, где пользователи обвинили полицию в попытке замять произошедшее.

Полковник Чупрасит рассказал, что полицейский положил свой Sig Sauer P320SP в тумбочку в спальне на втором этаже и присоединился к родственникам, отмечавшим новоселье внизу. Дети тем временем пошли играть наверх и в какой-то момент нашли пистолет. Всего был произведен один выстрел, пуля попала девочке в левую часть груди, спасти ребенка медикам не удалось.

Полковник Чупрасит указал, что врачи Phuket Provincial Hospital сообщили в полицию об инциденте около 11:00. При этом он не стал раскрывать, знали ли уже в полиции об инциденте к этому моменту. Неизвестно, в частности, сообщил ли в участок о происшествии сам полицейский, из пистолета которого один ребенок застрелил другого.

При этом глава полиции Пхукет-Тауна подчеркнул, что полиция занимается делом в соответствии с предусмотренными законами процедурами. Именно поэтому, по его словам, против девятилетнего ребенка было возбуждено дело о небрежности, повлекшей за собой смерть другого человека.

Полковник Чупрасит заверил, что это всего лишь формальность, юридическая ответственность ребенку не грозит в силу возраста и обстоятельств произошедшего. Сейчас с мальчиком работают психологи, но в дальнейшем его на какое-то время ждет центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Дело совместно расследуют психолог, сотрудники прокуратуры и полицейские. После окончания своей работы, мы направим ребенка в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей. Давайте будем двигаться по процессуальным этапам шаг за шагом согласно правилам», – заявил полковник Чупрасит.

Офицер ничего не сказал о том, видит ли он признаки нарушения правил обращения с оружием в действиях самого владельца пистолета. В заявлении полковника Чупрасита этот момент никак не упоминается, равно как не говорится и о том, была ли начата хотя бы служебная проверка в отношении него.

Начальник полиции Пхукет-Тауна лишь заверил, что мать погибшей девочки «ни в чем не винит» родственника, который оставил без присмотра готовое к стрельбе оружие в доме, где были дети.

 

 

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