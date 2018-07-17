На Пхукете объявлено очередное метеорологическое предупреждение
Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередное предупреждение о сильных дождях. В последней версии предупреждения, опубликованной утром 17 июля, фигурирует и побережье Андаманского моря.
Новости Пхукета
17 Июля 2018 12:25:49
Согласно тексту предупреждения за подписью главы TMD, на юге страны ожидаются периодические сильные дожди (первый из таких дождей уже прошел на Пхукете сегодня утром) с сильными порывами ветра.
Жителям рекомендовано быть готовыми к локальным наводнениям, а также к сильным волнам на побережье.
Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м. Капитанам всех морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда не должны выходить в Андаманское море.
Напомним, что TMD регулярно предупреждает о вероятности штормов в Андаманском море с 10 июля. При этом во вчерашнем вечернем предупреждении отдельно упоминалась штормовая погода 17 июля.