На Пхукете объявлено очередное метеорологическое предупреждение

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил очередное предупреждение о сильных дождях. В последней версии предупреждения, опубликованной утром 17 июля, фигурирует и побережье Андаманского моря.

17 Июля 2018 12:25:49

Фото: TMD

Согласно тексту предупреждения за подписью главы TMD, на юге страны ожидаются периодические сильные дожди (первый из таких дождей уже прошел на Пхукете сегодня утром) с сильными порывами ветра.

Жителям рекомендовано быть готовыми к локальным наводнениям, а также к сильным волнам на побережье.

Высота волн в Андаманском море может достигать 2-3 м. Капитанам всех морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью. Маломерные суда не должны выходить в Андаманское море.

Напомним, что TMD регулярно предупреждает о вероятности штормов в Андаманском море с 10 июля. При этом во вчерашнем вечернем предупреждении отдельно упоминалась штормовая погода 17 июля.