На Пхукете объявлена новая кампания по борьбе с нелегальными такси

Более сотни пхукетских таксистов провели 2 февраля акцию у здания администрации провинции, требуя, чтобы власти занялись водителями, оказывающими услуги такси без официальной лицензии таксиста. Власти провинции уже на следующий день отреагировали распоряжением, предписывающим полиции и PLTO заняться активной борьбой с коммерческой перевозкой пассажиров на личном автотранспорте. Нарушителям угрожают лишением водительских прав и аннулированием регистрации автомобиля.

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На Пхукете, как минимум формально, начали новую охоту на тех, кто «таксерит» на личном автотранспорте. Фото: PR Phuket

На Пхукете, как минимум формально, начали новую охоту на тех, кто «таксерит» на личном автотранспорте. Фото: PR Phuket

На Пхукете, как минимум формально, начали новую охоту на тех, кто «таксерит» на личном автотранспорте. Фото: PR Phuket

В ходе акции протеста 2 февраля к недовольным таксистам вышли сразу два представителя власти – вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам и глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан. Им водители вручили свою «официальную» жалобу в письменном виде.

Говорить от своего лица таксисты доверили Тхиннакорну Чоммыангу, президенту Ассоциации операторов такси Патонга. Он изложил уже привычные тезисы о потере заработка из-за конкурентов-нелегалов, а отдельно добавил, что сейчас его коллег особо беспокоят не имеющие лицензии водители, работающие через мобильные приложения.

По его мнению, губернатор должен издать отдельный приказ, обязывающий профильные ведомства вести борьбу с «черными такси». Также документ должен четко определять, кто может принимать заказы через мобильные приложения, а кто не может. Господин Чоммыанг пояснил, что работающие через приложения легальные такси должны быть четко идентифицируемы, к примеру, как кооперативные такси с зелеными номерами, легальность которых подтверждают сами номерные знаки особого типа.

«Мы также просим губернатора отдать PLTO приказ запретить работу тем таксистам, которые проходят процесс регистрации, но еще не завершили его», – добавил господин Чоммыанг. Как раз такой случай привел к резонансному конфликту в Камале, где за клиентами приехала вызванная через приложение таксистка, которая лишь проходила процесс получения лицензии, но уже принимала заказы.

Одновременно президент Ассоциации операторов такси Патонга призвал власти к «решительным мерам наказания» за нарушения правил работы такси, назвав это «правильным действием».

«Поскольку если штраф слишком мал, то доходы от нелегальной работы попросту компенсируют эту издержку», – отметил господин Чоммыанг.

«Вдобавок должно быть строгое и суровое наказание для тех, кто нарушает действующие приказы по провинции и использует не те типы транспортных средств, которые не были сертифицированы транспортным ведомством для обслуживания клиентов и туристов», – заявил господин Чоммыанг. По всей видимости, здесь он имел в виду извоз на личном транспорте, пусть и осуществляемый легальным таксистом.

Также для защиты интересов своего сообщества господин Чоммыанг предложил приостановить процесс сертификации для работы на Пхукете такси из других провинций (которые официально зарегистрированы там, но не на острове). Для этого, по словам президента Ассоциации операторов такси Патонга, также нужен приказ губернатора. В качестве компромисса было озвучено предложение компенсировать легализацию таксистов из других провинций выдачей большего числа лицензий местным желающим работать в сфере извоза.

Вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам и глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан приняли письменную жалобу таксистов и поблагодарили господина Чоммыанга и его коллег «за их усилия».

После встречи с таксистами господин Буачан провел небольшую встречу с прессой, в ходе которой отверг обвинения в том, что PLTO ничего не делает для защиты легальных пхукетских таксистов от конкурентов без лицензий.

По словам главы PLTO, ведомство проводит интенсивные информационные кампании, предупреждая потенциальных «черных таксистов» об ответственности за нелегальный частный извоз.

«Более того, с 9 сентября 2022 года по 31 января 2023 года мы отреагировали на все 90 полученных жалоб по данному вопросу. В 33 случаях уже выписаны штрафы. Остальные 57 дел пока что рассматриваются», – заявил господин Буачан, одновременно пообещал более плотное взаимодействие своего ведомства с полицией.

Также по традиции господин Буачан призвал жителей острова сообщать о нелегальных такси на горячую линию 1584 или напрямую связываться с PLTO через мессенджер Line (@704jhnxb), через страницу PLTO в Facebook или приложение Traffy Fondue.

«PLTO изучит все факты и примет соответствующие шаги, предусмотренные законом», – пообещал господин Буачан.

Реакция со стороны офиса губернатора также последовала, причем уже 3 февраля, когда вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, действуя от лица губернатора провинции, издал «формальное уведомление», предписывающее всем государственным ведомствам принимать меры против нелегальных таксистов в рамках своих компетенций и полномочий.

Уведомление было озаглавлено следующим образом: «Касательно нелегального использования личного автотранспорта в качестве такси».

В тексте говорилось, в частности, о том, что работа нелегальных таксистов не только «негативно сказывается на операторах легального общественного транспорта», но и наносит ущерб туристическому имиджу Пхукета. Кроме того, в уведомлении было прямо прописано, что использование личных авто в качестве такси незаконно, то есть у официальных лиц теперь есть свежий документ, на который можно ссылаться в споре с человеком, занимающимся извозом на личном авто. Более того, было указано, что в качестве наказания PLTO может как отозвать водительское удостоверение такого шофера, так и аннулировать регистрацию его транспортного средства. Впрочем, данные наказания, согласно уведомлению, предусмотрены за неоднократные нарушения распоряжения.

Наконец, уведомление вице-губернатора предписывает полиции и PLTO принимать активные меры по борьбе с использованием личного транспорта в качестве такси. Формально это можно считать началом новой охоты на нелегальным таксистов, но что будет на практике, сказать пока невозможно.