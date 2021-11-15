На Пхукете обсудили перспективы легкой железной дороги

Управление скоростного общественного транспорта (MRTA) провело на Пхукете общественные слушания по проекту прокладки на острове линии легкой железной дороги. Мероприятие прошло 12 ноября в Royal Phuket City Hotel, открыл слушания вице-губернатор Пияпонг Чувонг.

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Многолетний проект системы скоростного общественного транспорта на Пхукете предусматривает прокладку линии легкой железной дороги от Тха-Нуна в провинции Пханг-Нга к международному аэропорту Пхукета, а оттуда – в Пхукет-Таун и к кольцу Чалонга.

Таким образом ветка должна пройти с севера на юг практически через весь остров и снять часть нагрузки с шоссе Thepkrasattri Rd., являющегося основной транспортной артерией острова. При этом на значительной части маршрута железная дорога должна проходить непосредственно по самой Thepkrasattri Rd., разделяя собой полосы для движения в северном и южном направлении.

Присутствовавший на слушаниях помощник главы MRTA Сарот Суван пояснил, что цель встречи с жителями острова – донести до них последние детали по проекту и услышать их отзывы и предложения на первую фазу плана, предусматривающую прокладку ветки от международного аэропорта Пхукета до кольца Чалонга.

На встрече гражданам было предложено оценить две основные альтернативы касательно типа подвижного состава. Первый вариант – современный трамвай на металлических колесах или резиновых шинах (последний тип применяется во многих западных странах и считается более современным).

Второй вариант – так называемая система «автономного скоростного рельсового транспорта» (ART), представляющая собой многосекционный автобус с лидарной системой поддержки навигации. Данный транспорт был разработан китайским институтом CRRC Zhuzhou Institute Co Ltd и презентован в 2017 году в городе Чжучжоу. О том, что власти могут отказаться от трамвая в пользу новой технологии в 2020 году говорил министр транспорта Саксаям Чидчоб.

Также на общественных слушаниях собравшимся рассказали о том, что параллельно с проектом легкой железной дороги будут вестись работы на дублером Thepkrasattri Rd., который должен затем дотянуться до Патонга через тоннель. Этот проект реализует Управлением скоростных трасс Таиланда (EXAT). Новое шоссе, как ожидают власти, может открыться для движения уже в 2026 году

«Подобное объединение усилий поможет снизить нагрузку на шоссе 402 (Thepkrasattri Rd.) во время прокладки железной дороги, а также смягчить негативные эффекты для жителей соответствующих районов», – заявил господин Суван из MRTA.

Представитель ведомства призвал местное население высказывать свои мысли и предложения по проекту. Как отметил господин Суван, при реализации проекта MRTA будет ориентироваться на соображения общественности.

При этом проведение общественных слушаний по всем крупным инфраструктурным проектам также является необходимым требованием для проведения экспертизы экологического воздействия (EIA) и получения соответствующего сертификата.

«После завершения проект повысит эффективность и уровень стандартизации транспортных опций на острове для поддержки транспорта и туризма на Пхукете в будущем», – заявил господин Суван.

Самостоятельно изучить информацию по проекту можно на сайте www.mrta.co.th и на странице MRTA в Facebook. Также с центральным офисом ведомства в Бангкоке можно связаться по телефону 02-716 4044.

В текущем его виде проект легкой железной дороги предполагает использование на линии низкопольных трамваев шириной 2,4-2,65 м и длиной 30-40 м.

На линии должна быть 21 остановка, включая одну надземную (в международном аэропорту Пхукета) и одну подземную (в Таланг-Тауне). На остальном протяжении маршрута трамваи будут двигаться по земле.

Проект прокладки участка легкой железной дороги в Пхукет-Тауне предполагает, что некоторые из городских улиц придется сделать односторонними. Также необходимо будет организовать парковки у остановочных пунктов, включая большую парковку на 200 машин и 500 мотоциклов у кольца Чалонга.

Говоря о возможности отказа от трамвая в пользу китайского умного автобуса, министр транспорта Саксаям Чидчоб указывал, что это позволит снизить расходы на проект на 15,2 млрд бат. Пока что реализация первой фазы в ее оригинальном виде (из аэропорта в Чалонг) оценивается в 35 млрд, а бюджет второй фазы (из Тха-Нуна в аэропорт) еще не озвучен.

На последних общественных слушаниях было объявлено, что прокладка легкой железной дороги должна начаться в 2023 году. Первых пассажиров новый транспорт примет в 2026 году.