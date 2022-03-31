На Пхукете обсудили идею «специальной административной зоны»

Официальные лица Пхукета и председатель чрезвычайного комитета нижней палаты тайского парламента Ковит Пхуангнгам обсудили перспективы развития самоуправления в провинции.

Как сообщила PR-служба Пхукета, господин Пхуангнгам находился на острове 29-30 марта и общался с представителями местных органов власти. Встречи были посвящены «проблемам и препятствиям в оказании общественным услуг и общественной активности». Как следует из сообщения PR-службы, базовым вопросом были дополнительные полномочия для местных властей в решении задач, связанных с водоснабжением. Однако также обсуждалась и «организация специальной формы местного управления и самоуправления провинций и надзор за местными правительственными организациями».

Со стороны Пхукета не встрече присутствовали вице-губернатор Пичет Панапонг и мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат. Губернатор Наронг Вунсиеу и глава административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб в отчете PR-службы не упоминаются. О сути переговоров говорится лишь, что состоялся обмен мнениями, в том числе – между органами власти на Пхукете и Бангкоком.

Идея присвоения Пхукету статуса «специальной административной зоны» (с расширением самоуправления вплоть до выборов губернатора населением) обсуждается уже минимум два десятилетия. Инициатива особо актуальна для местных жителей в свете того, что все это время провинция демонстрировала стремительное развитие туризма и генерировала для национальной экономики миллиарды бат.

В частности, за расширение полномочий местных органов власти всегда выступали президент Торговой палаты Пхукета (РСС) Тханусак Пхунгдет и упомянутый выше Реват Арироб, который сейчас возглавляет местный OrBorJor, а до этого был членом парламента от Пхукета.

В частности, в 2020 году господин Пхунгдет подавал официальное прошение о присвоении острове статуса «специальной административной зоны». Однако об ответе на это прошение ничего не сообщалось.

На фоне пандемии COVID-19 вопрос полномочий местных властей вернулся на повестку дня. В частности, когда туризм пропал, Пхукет фактически остался беззащитным перед кризисом – провинция, дававшая бюджету миллиарды, в трудный момент оказалась без возможности финансово поддержать работников, которые эти деньги приносили. Кормить оставшихся без работы жителей пришлось частному бизнесу, который делает это до сих пор.

С тем же остров столкнулся и при подготовке к открытию для туризма, когда провинции было отказано в возможности самой закупать вакцины для ускорения этого процесса.

Вопрос расширения автономии Пхукета включен в повестку новой политической партии Kla Party («Партия смелых»), о чем в октябре прошлого года The Phuket News рассказывал участник этого движения Корн Чатикаванит. По его словам, Kla Party – первая партия, которая намерена заниматься этой задачей на национальном уровне. Однако для этого новому политическому объединению нужно сперва пробиться в парламент на ноябрьских выборах.

Господин Чатикаванит – известный политик, занимавший пост министра финансов в правительстве Абхисита Веджадживы. В ходе визита на Пхукет он, в частности, назвал имя кандидата, который будет бороться за депутатский мандат от Пхукета. Это Тхамет Крайтат.

Представители Пхукета в парламенте нынешнего созыва – Сутха Пратхип На-Тхаланг и Нати Тхинсакху из правящей партии Palang Pracharath, поддерживающей военных и возглавляемой генералом и премьер-министром Праютом Чан-Очой.