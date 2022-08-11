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На Пхукете не выявлено случаев торговли людьми

Вице-губернатор Пхукета Анупап Родкван Йодрабам провел совещание возглавляемого им специального Подкомитета по борьбе с торговлей людьми и предотвращению торговли людьми.

Новости Пхукета

12 Августа 2022, 10:00 AM
Заседание Подкомитета по борьбе с торговлей людьми и предотвращению торговли людьми. Фото: PR Phuket

Заседание Подкомитета по борьбе с торговлей людьми и предотвращению торговли людьми. Фото: PR Phuket

На встрече, прошедшей 10 августа, заместитель главы провинции заявил, что случаев подобного рода на острове за отчетный период выявлено не было, но работу следует продолжать. Деятельность подкомитета была оценена как успешная, сообщила PR-служба администрации Пхукета, не уточняя, о каком отчетном периоде идет речь.

На совещании вице-губернатор Родкван Йодрабам напомнил, что подкомитет работает в связке с Пхукетским провинциальным центром по борьбе с торговлей людьми и предотвращению торговли людьми.

«Вместе они формулируют политику и стратегию, а также прямые операции в соответствии с национальными мандатами», – отметил заместитель главы провинции, не уточняя, как две структуры разделяют сферы деятельности.

Работа ведется в пяти ключевых сферах: трудовая миграция, проституция, люди за чертой бедности, вынужденные мигранты (такие как рохинджа из Мьянмы), общие случаи для уязвимых групп (такие как дети).

Среди прямых действий вице-губернатор упомянул инспекции в рыбацких портах и на рыболовецких судах. Господин Родкван Йодрабам подчеркнул, что в ходе таких проверок не было выявлено случаев принуждения к труду или торговли людьми.

«Хотя это и позитивный знак, почивать на лаврах нельзя. Все ведомства продолжают постоянный контроль и работу по предотвращению нарушений закона», – заявил вице-губернатор.

 

 

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