На Пхукете не выявлено новых случаев COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 15 мая, на острове не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19. Число официально зафиксированных случаев остается на уровне 224 (с учетом четырех, которые Минздрав объявил зафиксированными ошибочно).

Новости Пхукета

16 Мая 2020, 10:33 AM

Еще шесть пациентов с COVID-19 выздоровели на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему (16 мая) отчету официальных лиц, за все время на острове было выявлено 224 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в настоящий момент проходят 18 пациентов с подтвержденным диагнозом (шесть выздоровели за последние сутки). Результатов анализов ожидают 53 человека (против 45 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 203 пациента (шесть новых выздоровевших). Умершими от COVID-19

При этом с завтрашнего дня по всей стране начинается вторая фаза смягчения карантинных ограничений, о чем было объявлено в Royal Gazette вечером 15 мая.

Главное событие – возобновление работы торговых центров и универмагов, которые смогут открыть закрытые ранее торговые точки и отделы. Также возобновить работу смогут кафе и рестораны при торговых центрах.

При этом от торговых центров требуется соблюдать санитарные меры и закрываться не позже 20:00, чтобы посетители и персонал успели добраться до своих домов до начала комендантского часа. Срок действия последнего будет сокращен на один час. Находиться на улице будет нельзя с 23:00 до 4:00.

Кроме того, с 17 мая смогут открыться общественные бассейны, конференц-центры и оптовые рынки. Также разрешена будет работа фитнес-центров (с ограниченным спектром активности). Кинотеатры, развлекательные парки, боксерские ринги и крытые спортцентры должны оставаться закрытыми.

Также закрытым останется международный аэропорт Пхукета, хотя другие аэропорты уже имеют возможность принимать и отправлять внутренние рейсы.