На Пхукете не выявили аномального роста цен на продукты

Розничные цены на продукты питания на Пхукета остаются в норме, ни по одной категории базовых продуктов не было зафиксировано аномальных скачков, заявил 15 июня пхукетский офис Минкоммерции. Ведомство регулярно проводит проверки, но в этот раз отчиталось об итогах публично на фоне участившихся сообщений в соцсетях о подорожавших продуктах, в частности – куриных яйцах.

Новости Пхукета

Изменение цен в мае (год к году) на разные категории товаров. Фото: Ministry of Commerce

Пхукетский офис Минторговли заверяет, что сверх меры на Пхукете ничего из продуктов питания не подорожало. Для яиц эта мера в сравнении с прошлым годом – плюс 5,13%, для свежих овощей – плюс 23,48%. Фото: Radio Phuket Thailand

Пхукетский офис Минторговли заверяет, что сверх меры на Пхукете ничего из продуктов питания не подорожало. Для яиц эта мера в сравнении с прошлым годом – плюс 5,13%, для свежих овощей – плюс 23,48%. Фото: Radio Phuket Thailand

Пхукетский офис Минторговли заверяет, что сверх меры на Пхукете ничего из продуктов питания не подорожало. Для яиц эта мера в сравнении с прошлым годом – плюс 5,13%, для свежих овощей – плюс 23,48%. Фото: Radio Phuket Thailand

Пхукетский офис Минторговли заверяет, что сверх меры на Пхукете ничего из продуктов питания не подорожало. Для яиц эта мера в сравнении с прошлым годом – плюс 5,13%, для свежих овощей – плюс 23,48%. Фото: Radio Phuket Thailand

Пхукетский офис Минторговли заверяет, что сверх меры на Пхукете ничего из продуктов питания не подорожало. Для яиц эта мера в сравнении с прошлым годом – плюс 5,13%, для свежих овощей – плюс 23,48%. Фото: Radio Phuket Thailand

Пхукетская редакция Radio Thailand посвятила вопросу сразу два материала – сначала вышла просто новостная заметка, а затем видеорепортаж. Главной героиней в обоих материалах была госпожа Воранит Апхиратджиравонг, которая лично приняла участие в инспекции и посетила, в частности, один из магазинов SuperCheap.

«Инспекция показала, что цены на базовые товары, такие как рис, растительное масло и яйца, остаются стабильными на протяжении последних двух-трех месяцев», – заявила глава офиса Минкоммерции на Пхукете.

«Хотя куриные яйца, действительно, подорожали в некоторых других провинциях, на Пхукете роста не наблюдается. Продавцам пока удается договариваться с птицефермами», – добавила она.

Госпожа Апхиратджиравонг напомнила, что колебание потребительских цен в зависимости от спроса и предложения – естественный рыночный процесс. Оснований для интервенций в ведомстве пока не видят.

Пользуясь случаем, глава Минкоммерции на Пхукете повторила просьбу к продавцам быть честными с покупателями и не пытаться нажиться на ажиотаже вокруг того или иного продукта. Также она попросила торговые точки четко указывать цены на продукцию.

Инфляция на минимуме

Жалобы на подорожавшие продукты привлекли внимание Минкоммерции в начале июня, при этом, согласно официальной статистике Минкоммерции, прошедший месяц стал периодом самой слабой инфляции за 21 месяц. Индекс потребительских цен (CPI) в мае выросл всего на 0,53% по сравнению с аналогичного месяца 2022 года. Показатель оказался намного ниже и прогноза аналитиков (1,7%), и апрельского значения (2,67%), и даже нижней планки таргета Центробанка (1-3%).

Основным фактором, затормозившим инфляцию, стало снижение стоимости энергоносителей, в связи с чем подешевело и автомобильное топливо, и электричество.

Транспортировка и электричество (хотя бы холодильники и освещение в магазинах) входят в конечную стоимость всех потребительских товаров, однако подешевевшее на 11,3% топливо пока не позволило сбить цены на еду. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в мае была на 3,99% выше показателя за май 2022 года.

В детализированном отчете Управления торговой политики и стратегии (TPSO) приводится следующее изменение цен по разных сегментам продтоваров:

Мука, мучные изделия – плюс 3,56%;

Яйца и молочные продукты – плюс 5,13%;

Свежие овощи – плюс 23,48%;

Свежие фрукты – плюс 6,58%;

Безалкогольные напитки – плюс 4,22%;

Быстрая лапша и схожие готовые обеды – плюс 4,03%;

Еда в заведениях общепита – плюс 3,57%.

Мясо, птица, морепродукты, рыба – минус 0,88%;

Масло и иные ингредиенты для готовки – минус 1,22%.

Если продукты в среднем выросли год к году, то непродовольственные товары – в среднем подешевели на 1,83%. Изменения по основным группам следующие:

Домашние расходы, включая электричество – минус 0,7%;

Транспорт и коммуникации – минус 4,58%;

Одежда и обувь – плюс 0,47%;

Уход за собой, косметика и медицина – плюс 1,92%;

Развлечения, образование – плюс 1,49%;

Табак и алкоголь – плюс 0,69%.

«Министерство коммерции прогнозирует, что инфляция по итогам 2023 года будет составлять 1,7-2,7%, медианный прогноз – 2,2%», – говорится в отчете TPSO.