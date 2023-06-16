На Пхукете не выявили аномального роста цен на продукты

Пхукетская редакция Radio Thailand посвятила вопросу сразу два материала – сначала вышла просто новостная заметка, а затем видеорепортаж. Главной героиней в обоих материалах была госпожа Воранит Апхиратджиравонг, которая лично приняла участие в инспекции и посетила, в частности, один из магазинов SuperCheap.
«Инспекция показала, что цены на базовые товары, такие как рис, растительное масло и яйца, остаются стабильными на протяжении последних двух-трех месяцев», – заявила глава офиса Минкоммерции на Пхукете.
«Хотя куриные яйца, действительно, подорожали в некоторых других провинциях, на Пхукете роста не наблюдается. Продавцам пока удается договариваться с птицефермами», – добавила она.
Госпожа Апхиратджиравонг напомнила, что колебание потребительских цен в зависимости от спроса и предложения – естественный рыночный процесс. Оснований для интервенций в ведомстве пока не видят.
Пользуясь случаем, глава Минкоммерции на Пхукете повторила просьбу к продавцам быть честными с покупателями и не пытаться нажиться на ажиотаже вокруг того или иного продукта. Также она попросила торговые точки четко указывать цены на продукцию.
Инфляция на минимуме
Жалобы на подорожавшие продукты привлекли внимание Минкоммерции в начале июня, при этом, согласно официальной статистике Минкоммерции, прошедший месяц стал периодом самой слабой инфляции за 21 месяц. Индекс потребительских цен (CPI) в мае выросл всего на 0,53% по сравнению с аналогичного месяца 2022 года. Показатель оказался намного ниже и прогноза аналитиков (1,7%), и апрельского значения (2,67%), и даже нижней планки таргета Центробанка (1-3%).
Основным фактором, затормозившим инфляцию, стало снижение стоимости энергоносителей, в связи с чем подешевело и автомобильное топливо, и электричество.
Транспортировка и электричество (хотя бы холодильники и освещение в магазинах) входят в конечную стоимость всех потребительских товаров, однако подешевевшее на 11,3% топливо пока не позволило сбить цены на еду. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в мае была на 3,99% выше показателя за май 2022 года.
В детализированном отчете Управления торговой политики и стратегии (TPSO) приводится следующее изменение цен по разных сегментам продтоваров:
- Мука, мучные изделия – плюс 3,56%;
- Яйца и молочные продукты – плюс 5,13%;
- Свежие овощи – плюс 23,48%;
- Свежие фрукты – плюс 6,58%;
- Безалкогольные напитки – плюс 4,22%;
- Быстрая лапша и схожие готовые обеды – плюс 4,03%;
- Еда в заведениях общепита – плюс 3,57%.
- Мясо, птица, морепродукты, рыба – минус 0,88%;
- Масло и иные ингредиенты для готовки – минус 1,22%.
Если продукты в среднем выросли год к году, то непродовольственные товары – в среднем подешевели на 1,83%. Изменения по основным группам следующие:
- Домашние расходы, включая электричество – минус 0,7%;
- Транспорт и коммуникации – минус 4,58%;
- Одежда и обувь – плюс 0,47%;
- Уход за собой, косметика и медицина – плюс 1,92%;
- Развлечения, образование – плюс 1,49%;
- Табак и алкоголь – плюс 0,69%.
«Министерство коммерции прогнозирует, что инфляция по итогам 2023 года будет составлять 1,7-2,7%, медианный прогноз – 2,2%», – говорится в отчете TPSO.