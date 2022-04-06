На Пхукете не менее одной дозы вакцины получили 93,8% населения

На Пхукете продолжается вакцинация местного населения, включая как тайских граждан, так и иностранцев.

Новости Пхукета

Как сообщил пхукетский офис Департамента PR, по состоянию на 5 апреля минимум одну дозу вакцины получили 505,7 тыс. человек, минимум две дозы – 474,8 тыс. Таковы последние данные местного офиса Минздрава.

Текущий уровень вакцинации в процентах от целевого населения в 539,2 тыс. человек следующий:

Один укол – 93,8%;

Два укола – 88,07%;

Три укола – 68,18;

Четыре укола – 37,8%.

Непосредственно 5 апреля на Пхукете было выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом, среди них – 37 человек, прибывших по программе Test & Go, и 7 человек, прибывших по программе Sandbox.

Новых смертей 5 апреля не произошло. С начала года на Пхукете от коронавируса скончались 94 человека. На март пришлось 56 смертей, на февраль – 27, на январь 10. В апреле пока зафиксирован один случай.

В больницах Пхукета сейчас находится 171 пациент – 16 человек с тяжелым течением болезни («красные» пациенты), 135 со средним («желтые») и 20 с легким (зеленые). Еще 84 человека находятся в хоспителях, 49 – в центрах изоляции в местных сообществах.

Заполняемость коечного фонда, включая больницы, хоспители и упомянутые выше центры, составляет 18,03%.