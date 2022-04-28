На Пхукете назвали четыре точки повышенной аварийности

Как заявил в ходе встречи вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, к точкам особо высокой аварийности по итогам последних недель отнесены:
- Участок Bypass Rd. у Silk Tech Service Company (по направлению к Ко-Кэу);
- Участок перед Baan Yid SuperCheap на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао;
- Изгиб (Soi Jaofa 48) за храмом Wat Chalong;
- Улица перед Kathu Municipal School 2.
Вице-губернатор подчеркнул, что большинство аварий в этих местах связаны с индивидуальной неаккуратностью водителей, поэтому для повышения безопасности было принято провести работу с населением через местные органы власти.
«Наша задача – культивировать осведомленность по вопросам безопасности движения на низовом уровне без указаний и принуждения со стороны властей. Каждый должен начать с собственной ответственности, пока это не войдет в привычку. От этого выиграет все общество», – заявил господин Родкван Йодрабам.
Также на совещании выступил господин Сивапхонг Тхонгчыа из Университета Раджабхат на Пхукете. Он озвучил результаты собственного анализа состояния дорожной сети и предложил властям две локации, где можно было бы снизить аварийность. В обоих случаях это Т-образные перекрестки. Первый – у Phuket Wittayalai School в Пхукет-Тауне, второй – у рынка рядом с мостом на остров Сирэ.
Также участники совещания коснулись и итогов приуроченной к Сонгкрану недели усиленного контроля за дорожным движением, которая в этом году закончилась сразу четырьмя смертями.
Говоря о праздничном периоде повышенной аварийности, господин Родквнан Йобрабам отметил четыре главных фактора:
- Превышение скорости;
- Вождение в пьяном виде;
- Опасные обгоны;
- Плохая видимость на дорогах.
При этом три перечисленных первыми нарушения отнюдь не входят в число самых массовых среди выявленных полицейскими за семь праздничных дней. Как и в прошлые годы, полицию больше всего волновали шлемы у мотоциклистов, ремни безопасности у автомобилистов и наличие водительских прав у тех и других.
Согласно официальной статистике, за превышение скорости был выписан 51 штраф, за вождение в пьяном виде – 41, за опасные обгоны – 59. Для сравнения, штрафов за езду без шлемов (что едва ли часто представляет угрозу другим участникам дорожного движения) выписали 2047 штрафов.