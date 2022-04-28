На Пхукете назвали четыре точки повышенной аварийности

Комитет по дорожной безопасности на Пхукете свежую статистику по ДТП на острове и назвал четыре точки повышенной аварийности, где требуется дополнительная работа по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи комитета 27 апреля. Также на совещании было озвучено предложение по повышению безопасности еще на двух перекрестках.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 10:00 AM

Четыре точки повышенной аварийности на дорогах Пхукета.

Как заявил в ходе встречи вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, к точкам особо высокой аварийности по итогам последних недель отнесены:

Участок Bypass Rd. у Silk Tech Service Company (по направлению к Ко-Кэу);

у Silk Tech Service Company (по направлению к Ко-Кэу); Участок перед Baan Yid SuperCheap на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао;

Изгиб ( Soi J ao f a 48) за храмом Wat Chalong ;

ao a 48) за храмом Улица перед Kathu Municipal School 2.

Вице-губернатор подчеркнул, что большинство аварий в этих местах связаны с индивидуальной неаккуратностью водителей, поэтому для повышения безопасности было принято провести работу с населением через местные органы власти.

«Наша задача – культивировать осведомленность по вопросам безопасности движения на низовом уровне без указаний и принуждения со стороны властей. Каждый должен начать с собственной ответственности, пока это не войдет в привычку. От этого выиграет все общество», – заявил господин Родкван Йодрабам.

Также на совещании выступил господин Сивапхонг Тхонгчыа из Университета Раджабхат на Пхукете. Он озвучил результаты собственного анализа состояния дорожной сети и предложил властям две локации, где можно было бы снизить аварийность. В обоих случаях это Т-образные перекрестки. Первый – у Phuket Wittayalai School в Пхукет-Тауне, второй – у рынка рядом с мостом на остров Сирэ.

Также участники совещания коснулись и итогов приуроченной к Сонгкрану недели усиленного контроля за дорожным движением, которая в этом году закончилась сразу четырьмя смертями.

Говоря о праздничном периоде повышенной аварийности, господин Родквнан Йобрабам отметил четыре главных фактора:

Превышение скорости;

Вождение в пьяном виде;

Опасные обгоны;

Плохая видимость на дорогах.

При этом три перечисленных первыми нарушения отнюдь не входят в число самых массовых среди выявленных полицейскими за семь праздничных дней. Как и в прошлые годы, полицию больше всего волновали шлемы у мотоциклистов, ремни безопасности у автомобилистов и наличие водительских прав у тех и других.

Согласно официальной статистике, за превышение скорости был выписан 51 штраф, за вождение в пьяном виде – 41, за опасные обгоны – 59. Для сравнения, штрафов за езду без шлемов (что едва ли часто представляет угрозу другим участникам дорожного движения) выписали 2047 штрафов.