На Пхукете нашли труп новорожденной девочки

В тамбоне Срисунтхорн нашли труп новорожденной девочки. Тело было отправлено в Thalang Hospital, полиция пытается установить личность матери.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и официальные лица получили сообщение об обнаружении трупа новорожденной в дренажной системе у Srisoonthorn Rd. около 9:00 утра среды, 3 августа. Согласно первичному заключению специалистов, к моменту обнаружения младенец был мертв не менее двух дней.

Криминалисты взяли образцы ДНК на случай, если иначе не получится подтвердить личность матери. Полиция в настоящий момент изучает записи с камер видеонаблюдения, которые могут показать, кто именно и когда выбросил тело в канаву.

В правоохранительных органах подтвердили, что намерены предъявить обвинения человеку, который таким образом избавился от нежелательного ребенка.