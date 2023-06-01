На Пхукете нашли тело рыбака, утонувшего в штормовую погоду

Гражданин Мьянмы утонул на Пхукете в понедельник, 29 мая, когда искал место для рыбалки на пляже Лайан к северу от Лагуны. Мужчина вместе с супругой переходил устье впадающего в море клонга и не удержался на ногах. Из-за штормовой погоды жена не смогла помочь ему, а в полицию обратилась только через сутки. Тем временем действие штормового предупреждения на Пхукете было продлено еще раз – до 6 июня.

Новости Пхукета

Бирманский рыбак погиб на пляже Лайан в понедельник, 29 мая. Труп обнаружили через два дня. Фото: Иккапоп Тхонгуб

Бирманский рыбак погиб на пляже Лайан в понедельник, 29 мая. Труп обнаружили через два дня. Фото: Иккапоп Тхонгуб

В течение первых суток пропавшего бирмаца по имени Кхин Маунг Тан искали члены его сообщества и супруга Лэ Вай. В районе 11:00 вторника, 30 мая, об инциденте была проинформирована полиция района Чернг-Талей, после чего началась полноценная поисково-спасательная операция с привлечением дайверов Kusoldharm Foundation.

Около 8:20 утра 31 мая в полицию поступила информация о том, что в море у пляжа Лайан было замечено мертвое тело. Спасатели доставили труп на берег, после чего госпожа Лэ Вай опознала мужа.

Штормовое предупреждение на Пхукете

Тем временем штормовое предупреждение на Пхукете было вновь продлено, в сегодняшнем (5:00 утра 1 июня) предупреждении Южного метеоцентра Метеорологического департамента Таиланда указаны следующие даты – с 1 июня по 6 июня.

В тексте содержатся стандартные предупреждения о высоких волнах на море и запрете на выход маломерных судов и гаваней. Отдельное предупреждение 31 мая выпустил пхукетский офис Морского департамента. В нем, в частности, содержится запрет на выход в море всех маломерных судов длиной до 10 м.

На суше дожди продолжают вызывать подтопления и другие чрезвычайные ситуации локального характера, такие как нарушение энергоснабжения в результате падения деревьев на провода. Также погодные условия регулярно называются в качестве причины или оказавшего влияния фактора в сообщениях о дорожных авариях.