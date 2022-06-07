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На Пхукете нашли тело рыбака, упавшего в море со скал на Банана-Бич

Поисковые группы отыскали тело 47-летнего Сакрина Булана, которого смыло волнами со скал, когда он рыбачил на пляже Банана-Бич в середине дня 5 июня. Труп обнаружили на следующее утро в 200 м от места, где мужчина упал в воду.

Новости Пхукета

8 Июня 2022, 09:00 AM
На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

На Пхукете нашли труп рыбака, упавшего в море со скал и утонувшего 7 июня. Фото: ВМФ Таиланда

Об обнаружении тела утонувшего рыбака сообщило третье региональное командование ВМФ, специалисты которого подключились к поискам в районе 10:30 утра 6 июня. База ВМФ направила на поиски спасателей на надувных лодках и аквабайках, но уже через час получила сообщение, что труп был найден поисковыми командами, прочесывавшими берег в районе Банана-Бич.

Как сообщили моряки, достать тело из воды было непросто поскольку работать приходилось с крутых скал и при сильных волнах, но по итогам двух часов работы спасатели Kusoldharm Foundation и другие участники поисков смогли справиться с задачей. Труп господина Булана отправили в морг больницы Thalang Hospital, специалисты которой должны сделать заключение о причинах смерти.

Третье региональное командование ВМФ выразило соболезнования семье погибшего. При этом ранее сообщалось, что мужчина упал в воду на глазах жены, которая находилась рядом, когда он рыбачил со скал.

 

 

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