На Пхукете нашли тело рыбака, упавшего в море со скал на Банана-Бич

Об обнаружении тела утонувшего рыбака сообщило третье региональное командование ВМФ, специалисты которого подключились к поискам в районе 10:30 утра 6 июня. База ВМФ направила на поиски спасателей на надувных лодках и аквабайках, но уже через час получила сообщение, что труп был найден поисковыми командами, прочесывавшими берег в районе Банана-Бич.
Как сообщили моряки, достать тело из воды было непросто поскольку работать приходилось с крутых скал и при сильных волнах, но по итогам двух часов работы спасатели Kusoldharm Foundation и другие участники поисков смогли справиться с задачей. Труп господина Булана отправили в морг больницы Thalang Hospital, специалисты которой должны сделать заключение о причинах смерти.
Третье региональное командование ВМФ выразило соболезнования семье погибшего. При этом ранее сообщалось, что мужчина упал в воду на глазах жены, которая находилась рядом, когда он рыбачил со скал.