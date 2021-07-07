На Пхукете нашли пропавшего туриста из Норвегии

Полиция обнаружила престарелого туриста из Норвегии, о пропаже которого заявил отель Naithonburi Beach Resort в Саку. 82-летнего мужчину обнаружили ранним утром 6 июля около Central Festival. В последний раз его видели почти за сутки до этого.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Июля 2021, 02:04 PM

Фото: Полиция Вичита

Иностранец прибыл на Пхукет по программе Phuket Sandbox в четверг, 1 июля, то есть в первый день открытия границ. Турист остановился в отеле Naithonburi Beach Resort, а 5 числа персонал гостиницы обнаружил пропажу постояльца.

Сотрудники отеля проверили пляж Найтон и прилегающие территории, а также связались с другими гостиницами в этом районе, но найти иностранца не нашли. Однако охранник одного из отелей заявил, что около 9:00 утра 5 июля видел подходящего под описание мужчину. Тот ехал на мотоцикле в качестве пассажира по направлению к Чернг-Талей.

Управляющий Naithonburi Beach Resort обратился в операционный центр Phuket Sandbox, сотрудники которого, в свою очередь, оповестили о пропаже иностранца полицию и представителей дипмиссии Норвегии на Пхукете.

Как пояснил подполковник Тхаммасан Бунсонг из полиции Вичита, пропавшего иностранца обнаружили около 4:40 утра 6 июля около торгово-развлекательного комплекса Central Phuket. Мужчина был уставшим, дезориентированным и голодным, добавил подполковник Бунсонг. При себе у него был только бумажник. Свой мобильный телефон турист оставил в номере отеля, хотя по правилам Phuket Sandbox всегда должен был иметь его при себе с включенной функцией отслеживания местоположения.

Полиция ничего не рассказала о том, по какой причине иностранец мог потеряться и не получить помощи от местных жителей (название своего отеля он помнил и сообщил полицейским при обнаружении). Шеф полиции Пхукета генерал-майор Порнсак Нуанну лишь добавил, что имеется предположение о наличии у норвежца старческой деменции в легкой форме.





