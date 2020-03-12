На Пхукете нашли новую кладку яиц морской черепахи

Сотрудники национального парка Sirinath взяли под охрану кладку черепашьих яиц, обнаруженную утром 11 марта на мысе между пляжами Найтон и Най-Янг.

Кхунанья Ванчавет

Как рассказал The Phuket News глава нацпарка Наттхават Нуйсрирам, около 5:00 утра в штаб-квартиру парка поступило сообщение от местного жителя, который заметил следы морской черепахи на небольшом пляже в бухте Сай-Кру.

Прибывшие на место событий специалисты пошли по следу и через некоторое время обнаружили кладку черепашьих яиц. Всего было найдено 123 яйца.

«Все яйца выглядели целыми, но пока что мы не можем сказать, к какому виду принадлежит отложившая их черепаха», – заявил глава нацпарка Sirinath.

Господин Нуйсрирам также добавил, что оставленные черепахой следы на песке указывают, что она была небольшой, всего лишь около 35 см.

Найденные яйца были перемещены в безопасное место на пляже Най-Янг. Вокруг новой кладки возвели ограду.

«Так будет безопаснее. В изначальном месте морская вода могла добраться до кладки. Кроме того, там нам было бы сложно следить за яйцами», – пояснил господин Нуйсрирам.

Глава нацпарка ожидает, что черепашата должны вылупиться примерно через 50 дней.

«Если вы заметите черепашью кладку на пляж, пожалуйста, позвоните в наш офис по телефону 076-679134 или напрямую мне по номеру 081-9685725», – попросил господин Нуйсрирам.

Напомним, что в ноябре прошлого года Департамент национальных парков учредил награду за информацию о кладках черепашьих яиц. Человеку, обнаружившему кладку яиц морской кожистой черепахи, положено 20 тыс. бат. За обнаружение кладок яиц других черепах выплачивается 10 тыс.