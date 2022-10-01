На Пхукете насчитали более 6 тыс. такси

Общий парк такси разных типов на Пхукете включает свыше 6 тыс. зарегистрированных автомобилей и более 370 автобусов. Соответствующие цифры были озвучены на встрече Объединенный комитет государственного и частного секторов по развитию и решению экономических проблем в провинции Пхукет.

Новости Пхукета

1 Октября 2022, 03:17 PM

Объединенный комитет государственного и частного секторов по развитию и решению экономических проблем провел заседание на Пхукете. Фото: PR Phuket

Заседание официальных лиц и представителей частного сектора состоялось 30 сентября, когда еще был в разгаре резонанс вокруг истории о туристах, высаженных в аэропорту из такси, заказанного через приложение Bolt, но не являющегося одобренным для работы в Phuket International Airport.

Среди прочих участие в совещании приняла глава пхукетского офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири. Также присутствовал доктор наук Чайянон Пхучарон с факультета туризма и гостеприимства Университета Принца Сонгкхла. Под руководством доцента Пхучарона ранее были проведены многочисленные исследования пхукетского туризма, которые власти принимали во внимание при принятии решений.

Целью встречи был заявлен обмен актуальной информацией о состоянии туризма на Пхукете, а также вопросы подготовки острова к приему туристов в высокий сезон, уточнила PR-служба администрации Пхукета в публикации, посвященной прошедшему заседанию.

В частности, в ходе встречи была озвучена теущая статистика по парку общественного транспорта на Пхукете. Как следует из публикации PR Phuket, всего на острове зарегистрировано около 11,4 тыс. единиц автотранспорта, имеющих соответствующий статус. В том числе:

378 автобусов;

518 минивэнов;

518 тук-туков;

277 такси со счетчиками (таксиметров);

6342 «не автобусов» (видимо, такси разных типов, включая кооперативные и т.д.).

В ходе заседания комиссии было озвучено предложение запустить PR-кампанию, направленную на использование «правильных и легальных транспортных средств», отметила PR-служба провинции. Материалы должны быть подготовлены на английском языке, что указывает на целевую аудиторию кампании.

Также на совещании был поднят вопрос о дефиците квалифицированных кадров в туристическом бизнесе Пхукета. Об этом заявил не названный представитель частного сектора, а до этого о проблеме говорили многие ключевые игроки отрасли, столкнувшиеся с тем, что уехавшие с острова в кризис отельные работники не спешат возвращаться назад. Этот вопрос недавно поднимал и глава Ассоциации отелей Пхукета (РНА) Бьорн Кауредж.

«По этой причине я хотел бы попросить пхукетский офис Управления трудоустройства организовывать промо-мероприятия и встречи, направленные на привлечение на Пхукет работников из других провинций для заполнения вакансий, число которых увеличится в высокий сезон», – сказал на совещании 30 сентября не названный представитель частного сектора.

Также на встрече говорилось о проекте медицинского центра в Май-Кхао. Вопрос подняла представительница южного регионального офиса Управления Таиланда по конвенциям и выставкам (ТСЕВ) Кетвади Пийяметхинрат. Она попросила администрацию Пхукета ускорить получение финансирования на проект «по развитию оздоровительного и медицинского туризма на Пхукете до уровня города медицинского туризма мирового класса». Речь идет о сумме в 1,4 млрд. бат. Сам амбициозный проект по строительству так называемой medical plaza в Май-Кхао пока существует лишь на бумаге.

«Если бюджет будет получен, проект будет развиваться соответствующим образом», – указала госпожа Пийяметхинрат.