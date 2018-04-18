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На Пхукете написали «Тотальный диктант»

В субботу, 14 апреля, по всему миру прошла акция «Тотальный диктант», участие в которой приняли более 227 тыс. человек.

Новости Пхукета

18 Апреля 2018 09:43:46

На Пхукете «Тотальный диктант» собрал более двух десятков участников, не побоявшихся проверить свою грамотность. Диктант писали в Eat&Talk Restobar в Чалонге, диктовал текст Роман Володькин. Локальным координатором акции на острове выступил билингвальный детский сад «Сказка».

Лучшие работы на Пхукете написали:

  • Анна Дубовик;
  • Наталья Аксенова;
  • Анна Костромитина;
  • Евгения Титаренко;
  • Наталья Ннянзи;
  • Виктория Прищепа.

Награждение победителей состоялось во вторник, 17 апреля. Кроме памятных сертификатов их также ждали призы от спонсоров «Тотального диктанта» на Пхукете, в число которых вошли Eat&Talk Restobar, Phuket9, рестораны Veranda и Tokyo.

Напомним, первый «Тотальный диктант» прошел в России 14 лет назад. С тех пор масштаб мероприятия не прекращал расти, и в это году участие в диктанте приняли более 227 тыс. человек со всего мира. 

Цель диктанта, согласно формулировке на сайте проекта, состоит в том, чтобы «показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски».

Текст «Тотального диктанта» каждый год специально для акции пишет один из известных русскоязычных писателей. Автором текста для акции 2018 года стала Гузель Яхина.

Газета «Новости Пхукета» выступала информационным партнером акции на Пхукете.

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