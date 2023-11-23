На Пхукете наложили арест на две виллы игорной мафии

Департамент специальных расследований (DSI) наложил арест на две виллы виллы на юге Пхукета, связанные с тайской игорной мафией. Следователи прибыли на остров 22 ноября и с ордерами на арест отправились обыскивать люксовую недвижимость на мысе Кратхинг у пляжа Най-Харн. Никого из фигурантов дела на виллах стоимостью в 2 млрд бат обнаружено не было. Об изъятии каких-либо документов или иных улик не сообщалось, но на сами здания был наложен арест.

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Операцией против руководства сети игорных сайтов UFA руководил лично глава DSI майор Сурия Сингхакамон. Как говорится в публикации PR-службы Пхукета, полицейские сейчас разыскивают 15 установленных руководителей сети UFA, в которую входили более 80 игорных сайтов с дневным оборотом в 72 млрд бат.

Предполагаемый руководитель сети Пхучит и его сестра Пхонпанса скрываются, но арестован «бухгалтер» UFA по имени Пхакпхум. Мужчина, в частности, координировал транзакции через десятки транзитных аккаунтов, открытых для сети третьими лицами. Как и другие теневые структуры, сеть UFA за небольшие гонорары привлекала трудовых мигрантов, чтобы те открывали счета в ее интересах. Как отмечает Radio Thailand Phuket, через эти аккаунты и вышли на руководителей UFA.

Сам бухгалтер Пхакпхум не привлекал к себе лишнего внимания. 29-летний мужчина старался жить скромно, не приобретал ни дорогих машин, ни люксовой недвижимости. Впрочем, две виллы с видами на пляж Най-Харн следователи все же связи с ним и с UFA. Стоимость объектов составляет порядка 2 млрд бат, сообщила PR-служба Пхукета.

Возглавляющий DSI майор Сурия Сингхакамон отметил, что руководители сети, в отличие от бухгалтера Пхакпхума, любили роскошь. Две виллы на юге Пхукета майор назвал «отправной точкой» для следователей.

«Мы все еще даем шанс людям, которые держат активы этой группы, возможность явиться в полицию и добровольно предоставить следователям информацию. Тем, кто не явится, могут быть предъявлены обвинения в пособничестве отмыванию преступных доходов», – заявил глава DSI.