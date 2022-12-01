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На Пхукете наложили арест на бизнес китайской мафии

Начавшееся в Бангкоке расследование в отношении «серого» китайского бизнеса вышло за пределы столицы и добралось до Пхукета. В среду, 30 ноября, на острове был наложен арест на связанные с китайскими триадами восемь компаний с зарегистрированным капиталом свыше 170 млн бат. Большинство фирм хорошо известны жителям Пхукета, особенно тем, кто регулярно ездит по шоссе Mueang Chao Fa Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Декабря 2022, 01:43 PM
Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Обыски в связанных с Тухао заведениях на Пхукете. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Чайянат (Тухао) Корнчайянат, в черной маске справа. Фото: Bangkok Post

Чайянат (Тухао) Корнчайянат, в черной маске справа. Фото: Bangkok Post

Один из арестованных самолетов Тухао. Фото: Bangkok Post

Один из арестованных самолетов Тухао. Фото: Bangkok Post

Арест недвижимости в рамках дела триад. Фото: Bangkok Post

Арест недвижимости в рамках дела триад. Фото: Bangkok Post

Генерал полиции Сурачет Хакпан. Фото: Bangkok Post

Генерал полиции Сурачет Хакпан. Фото: Bangkok Post

Рейд в ночном клубе Jinling. Фото: Bangkok Post

Рейд в ночном клубе Jinling. Фото: Bangkok Post

Арест активов в рамках дела триад 29 ноября. Фото: Bangkok Post

Арест активов в рамках дела триад 29 ноября. Фото: Bangkok Post

Рейды в рамках дела триад. Фото: Bangkok Post

Рейды в рамках дела триад. Фото: Bangkok Post

Арест одного из лидеров триад по прозвищу Тони. Фото: Bangkok Post

Арест одного из лидеров триад по прозвищу Тони. Фото: Bangkok Post

Как следует из сообщения штаба полиции по восьмому региону, в рамках расследования нового дела китайских триад на остров прибыли более 100 сотрудников полиции и других силовых ведомств.

30 ноября они провели рейды в помещениях восьми компаний, связанных с бангкокским бизнесменом по имени Чайянат (Тухао или Ду Хао) Корнчайянат, который на прошлой неделе сдался полиции после того, как Южный уголовный суд Бангкока выдал ордер на его арест по делу о торговле наркотиками.

Господин Тухао отверг все обвинения, которые отнюдь не ограничиваются наркотическими статьями. Следствие считает его лидером одной из китайских триад, осуществлявших легальный, полулегальный и криминальный бизнес в стране.

При этом «добровольную сдачу» бизнесмена принимал генерал Сурачет Хакпан (Биг Джоук), нынешний заместитель главы полиции Таиланда, получивший широкую известность в стране во время работы в туристической полиции и Иммиграционном бюро.

Генерал Хакпан курировал множество резонансных дел, затем попал в опалу, но не так давно вернулся со второстепенных ролей на топовые позиции в правоохранительных органах и взялся за новые резонансные дела с участием иностранцев.

Герой нынешнего расследования генерала Хакпана – бизнесмен Чайянат (Тухао) Корнчайянат – тоже имеет зарубежные связи. Причем он не только сам считается «эмиссаром» китайского криминала в Таиланде, но еще и женат на полковнике полиции, которая служит в отделе международных связей полиции. Впрочем, следователи не считают женщину причастной к деятельности мужа. Сама она – племянница бывшего шефа полиции и вице-премьера Таиланда.

Китайский бизнес на Мыанг Чао Фе

На Пхукете с бизнесменом Тухао, которого генерал Хакпан прямо называет одним из лидеров китайских триад в стране и главой одной из группировок, связаны минимум восемь компаний, включая центр ювелирных изделий, агентство недвижимости, компанию по производству ласточкиных гнезд (популярного товара у китайцев), магазин одежды, магазин изделий из латекса, магазин товаров «травяной» медицины и, неожиданно, фирма по организации доступа в интернет.

Полиция следующией фирм, в которых Чайянат Корнчайянат открыто указан в качестве акционера. Все они расположены по соседству друг с другом в одном районе Пхукета, хотя и открыты в разные годы:

  1. Ever Union Company Limited. Зарегистрирована 9 мая 2013 года. Капитал – 20 млн бат, сфера деятельности – недвижимость, адрес – 88/9 Moo 4, Wichit.

  2. The City Center Company Limited. Зарегистрирована 16 мая 2019 года. Капитал – 5 млн бат, сфера деятельности – недвижимость, адрес – 88/8 Moo 4, Wichit.

  3. King Birds Nest Phuket Co Ltd. Зарегистрирована 19 сентября 2011 года. Капитал – 10 млн бат, сфера деятельности – ласточкины гнезда, адрес – 70/90 Moo 4, Wichit.

  4. Queen Legend Company Limited. Зарегистрирована 30 июля 2014 года. Капитал – 30 млн бат, сфера деятельности – торговля одеждой, сувенирами, ювелирными украшениями, изделиями из кожи. Адрес – 88/9 Moo 4, Wichit.

  5. Modern Latex Company Limited. Зарегистрирована 1 марта 2012. Капитал – 30 млн бат. Сфера деятельности – продажа матрасов, подушек и других изделий из латекса. Адрес – 80/5 Moo 4, Wichit.

  6. Modern Gems Phuket Company Limited. Зарегистрирована 22 декабря 2011 года. Капитал – 50 млн бат. Сфера деятельности – торговля ювелирными изделиями. Адрес – 88/8 Moo 4.

  7. Royal Park Phuket Co Ltd. Зарегистрирована 1 марта 2012 года. Капитал – 20 млн бат. Сфера деятельности – торговля медицинским препаратами на основе растительного сырья. Адрес – 80/3 Moo 4, Wichit.

  8. Royal Internet Company Limited. Зарегистрирована 16 августа 2012 года. Капитал – 2 млн бат. Сфера деятельности – услуги проводного и беспроводного интернета. Адрес – 70/90 Moo 4.

Полиция по восьмому региону не раскрыла подробностей рейдов, сославшись на то, что расследование продолжается. При этом в публикациях местных СМИ упоминается, что, к примеру, в связанных с Тухао магазинах ювелирных изделий и латекса почти не было товаров, что не удивительно при отсутствии китайских туристов, которые были основным клиентами бизнеса на Mueang Chao Fa Rd.

При этом полиция подтвердила, что основанием для рейдов и ареста активов были подозрения в отмывании денег на основании Закона о борьбе с отмыванием денег от 2542 года и других актов.

Обыски и аресты по всей стране

Рейды на Пхукете стали частью общенациональной кампании против боссов китайских триад. Обыски и аресты 30 ноября проходили в 34 локациях в семи провинциях Таиланда, пишет Bangkok Post. Кроме Пхукета, полицейские работали в Бангкоке, Самут-Пракане, Чонбури, Прачуап-Кхири-Кхане, Накхон-Сри-Тхаммарате, Патхум-Тхани и Айттхайе. При этом по числу ордеров на обыски Пхукет уступил только Бангкоку (восемь и 12 ордеров соответственно).

Генерал Сурачет Хакпан отметил, что одним из центров деятельности китайской мафии, в принадлежности к руководству которой обвиняется Тухао, был Самут-Пракан. Там, в частности, была зарегистрирована компания, на которую среди прочих были оформлены частный бизнес-джет Чайяната Корнчайяната. Там же были зарегистрированы и несколько компаний туристического профиля, владеющие отелем стоимостью в несколько сотен миллионов бат и парком из более 80 автобусов.

В ходе операции 30 ноября на Пхукете полицейские обнаружили в осмотренных зданиях только одного человека, который присматривал за зданием Modern Latex и не вызвал подозрений. При этом в других провинциях проводились не только обыски, но и аресте. В частности, в Бангкоке был заключен под стражу гражданин КНР по имени Чэнь Чжаохуэй. Следователи считают, что он возглавлял одну из пяти китайских триад, осуществлявших «серый» бизнес в Таиланде. До этого были задержаны предполагаемые руководители трех других триад – упомянутый Тухао, а также некто Шуй Тай Вэй и Юй Чан Фэй. Еще два человека – некто «мистер Джонни» и «мистер Мин» – скрываются.

О расследовании стало известно более более месяца назад, то есть еще до саммита АТЭС, на котором Прают Чан-Оча и Си Цзиньпин обсуждали борьбу с транснациональным криминалом. В частности, 26 октября полиция провела в Бангкоке резонансную облаву в популярном у китайцев клубе Jinling.

В ходе рейда были задержаны многочисленные китайские посетители заведения, сдавшие положительные тесты на наркотики. Также в прессе были опубликованы фотографии арестованных у паба люксовых автомобилей, некоторые из которых, как предположили следователи, могли быть куплены на средства от «серого» бизнеса, связанного с китайскими инвесторами.

Машины стали одним из ключей к триадам, пишет Bangkok Post. Впрочем, арестованные активы сейчас уже включают множество транспортных средств, включая не только автомобили. В частности, арест был наложен на личный самолет Тухао, оформленный на пхукетскую фирму Modern Latex. Бизнес-джет обнаружили на одном из аэродромов Прачуап-Кхири-Кхана.

Всего за 30 ноября, как заявил генерал Хакпан, были арестованы активы номинальной стоимостью в 4 млрд бат, а в общей сложности – на 5 млрд.

Примечательно, что комментируя дело, другой заместитель начальник полиции Таиланда генерал Торсак Суквимон заявил, что генерал Сурачет будет расследовать дело «на основании улик, а не настроений социальных сетей». Лица, чье участие в криминальной деятельности будет доказано, будут привлечены к ответственности, подчеркнул он.

 

 

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