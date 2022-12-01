На Пхукете наложили арест на бизнес китайской мафии

Начавшееся в Бангкоке расследование в отношении «серого» китайского бизнеса вышло за пределы столицы и добралось до Пхукета. В среду, 30 ноября, на острове был наложен арест на связанные с китайскими триадами восемь компаний с зарегистрированным капиталом свыше 170 млн бат. Большинство фирм хорошо известны жителям Пхукета, особенно тем, кто регулярно ездит по шоссе Mueang Chao Fa Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

Как следует из сообщения штаба полиции по восьмому региону, в рамках расследования нового дела китайских триад на остров прибыли более 100 сотрудников полиции и других силовых ведомств.

30 ноября они провели рейды в помещениях восьми компаний, связанных с бангкокским бизнесменом по имени Чайянат (Тухао или Ду Хао) Корнчайянат, который на прошлой неделе сдался полиции после того, как Южный уголовный суд Бангкока выдал ордер на его арест по делу о торговле наркотиками.

Господин Тухао отверг все обвинения, которые отнюдь не ограничиваются наркотическими статьями. Следствие считает его лидером одной из китайских триад, осуществлявших легальный, полулегальный и криминальный бизнес в стране.

При этом «добровольную сдачу» бизнесмена принимал генерал Сурачет Хакпан (Биг Джоук), нынешний заместитель главы полиции Таиланда, получивший широкую известность в стране во время работы в туристической полиции и Иммиграционном бюро.

Генерал Хакпан курировал множество резонансных дел, затем попал в опалу, но не так давно вернулся со второстепенных ролей на топовые позиции в правоохранительных органах и взялся за новые резонансные дела с участием иностранцев.

Герой нынешнего расследования генерала Хакпана – бизнесмен Чайянат (Тухао) Корнчайянат – тоже имеет зарубежные связи. Причем он не только сам считается «эмиссаром» китайского криминала в Таиланде, но еще и женат на полковнике полиции, которая служит в отделе международных связей полиции. Впрочем, следователи не считают женщину причастной к деятельности мужа. Сама она – племянница бывшего шефа полиции и вице-премьера Таиланда.

Китайский бизнес на Мыанг Чао Фе

На Пхукете с бизнесменом Тухао, которого генерал Хакпан прямо называет одним из лидеров китайских триад в стране и главой одной из группировок, связаны минимум восемь компаний, включая центр ювелирных изделий, агентство недвижимости, компанию по производству ласточкиных гнезд (популярного товара у китайцев), магазин одежды, магазин изделий из латекса, магазин товаров «травяной» медицины и, неожиданно, фирма по организации доступа в интернет.

Полиция следующией фирм, в которых Чайянат Корнчайянат открыто указан в качестве акционера. Все они расположены по соседству друг с другом в одном районе Пхукета, хотя и открыты в разные годы:

Ever Union Company Limited. Зарегистрирована 9 мая 2013 года. Капитал – 20 млн бат, сфера деятельности – недвижимость, адрес – 88/9 Moo 4, Wichit. The City Center Company Limited. Зарегистрирована 16 мая 2019 года. Капитал – 5 млн бат, сфера деятельности – недвижимость, адрес – 88/8 Moo 4, Wichit. King Birds Nest Phuket Co Ltd. Зарегистрирована 19 сентября 2011 года. Капитал – 10 млн бат, сфера деятельности – ласточкины гнезда, адрес – 70/90 Moo 4, Wichit. Queen Legend Company Limited. Зарегистрирована 30 июля 2014 года. Капитал – 30 млн бат, сфера деятельности – торговля одеждой, сувенирами, ювелирными украшениями, изделиями из кожи. Адрес – 88/9 Moo 4, Wichit. Modern Latex Company Limited. Зарегистрирована 1 марта 2012. Капитал – 30 млн бат. Сфера деятельности – продажа матрасов, подушек и других изделий из латекса. Адрес – 80/5 Moo 4, Wichit. Modern Gems Phuket Company Limited. Зарегистрирована 22 декабря 2011 года. Капитал – 50 млн бат. Сфера деятельности – торговля ювелирными изделиями. Адрес – 88/8 Moo 4. Royal Park Phuket Co Ltd. Зарегистрирована 1 марта 2012 года. Капитал – 20 млн бат. Сфера деятельности – торговля медицинским препаратами на основе растительного сырья. Адрес – 80/3 Moo 4, Wichit. Royal Internet Company Limited. Зарегистрирована 16 августа 2012 года. Капитал – 2 млн бат. Сфера деятельности – услуги проводного и беспроводного интернета. Адрес – 70/90 Moo 4.

Полиция по восьмому региону не раскрыла подробностей рейдов, сославшись на то, что расследование продолжается. При этом в публикациях местных СМИ упоминается, что, к примеру, в связанных с Тухао магазинах ювелирных изделий и латекса почти не было товаров, что не удивительно при отсутствии китайских туристов, которые были основным клиентами бизнеса на Mueang Chao Fa Rd.

При этом полиция подтвердила, что основанием для рейдов и ареста активов были подозрения в отмывании денег на основании Закона о борьбе с отмыванием денег от 2542 года и других актов.

Обыски и аресты по всей стране

Рейды на Пхукете стали частью общенациональной кампании против боссов китайских триад. Обыски и аресты 30 ноября проходили в 34 локациях в семи провинциях Таиланда, пишет Bangkok Post. Кроме Пхукета, полицейские работали в Бангкоке, Самут-Пракане, Чонбури, Прачуап-Кхири-Кхане, Накхон-Сри-Тхаммарате, Патхум-Тхани и Айттхайе. При этом по числу ордеров на обыски Пхукет уступил только Бангкоку (восемь и 12 ордеров соответственно).

Генерал Сурачет Хакпан отметил, что одним из центров деятельности китайской мафии, в принадлежности к руководству которой обвиняется Тухао, был Самут-Пракан. Там, в частности, была зарегистрирована компания, на которую среди прочих были оформлены частный бизнес-джет Чайяната Корнчайяната. Там же были зарегистрированы и несколько компаний туристического профиля, владеющие отелем стоимостью в несколько сотен миллионов бат и парком из более 80 автобусов.

В ходе операции 30 ноября на Пхукете полицейские обнаружили в осмотренных зданиях только одного человека, который присматривал за зданием Modern Latex и не вызвал подозрений. При этом в других провинциях проводились не только обыски, но и аресте. В частности, в Бангкоке был заключен под стражу гражданин КНР по имени Чэнь Чжаохуэй. Следователи считают, что он возглавлял одну из пяти китайских триад, осуществлявших «серый» бизнес в Таиланде. До этого были задержаны предполагаемые руководители трех других триад – упомянутый Тухао, а также некто Шуй Тай Вэй и Юй Чан Фэй. Еще два человека – некто «мистер Джонни» и «мистер Мин» – скрываются.

О расследовании стало известно более более месяца назад, то есть еще до саммита АТЭС, на котором Прают Чан-Оча и Си Цзиньпин обсуждали борьбу с транснациональным криминалом. В частности, 26 октября полиция провела в Бангкоке резонансную облаву в популярном у китайцев клубе Jinling.

В ходе рейда были задержаны многочисленные китайские посетители заведения, сдавшие положительные тесты на наркотики. Также в прессе были опубликованы фотографии арестованных у паба люксовых автомобилей, некоторые из которых, как предположили следователи, могли быть куплены на средства от «серого» бизнеса, связанного с китайскими инвесторами.

Машины стали одним из ключей к триадам, пишет Bangkok Post. Впрочем, арестованные активы сейчас уже включают множество транспортных средств, включая не только автомобили. В частности, арест был наложен на личный самолет Тухао, оформленный на пхукетскую фирму Modern Latex. Бизнес-джет обнаружили на одном из аэродромов Прачуап-Кхири-Кхана.

Всего за 30 ноября, как заявил генерал Хакпан, были арестованы активы номинальной стоимостью в 4 млрд бат, а в общей сложности – на 5 млрд.

Примечательно, что комментируя дело, другой заместитель начальник полиции Таиланда генерал Торсак Суквимон заявил, что генерал Сурачет будет расследовать дело «на основании улик, а не настроений социальных сетей». Лица, чье участие в криминальной деятельности будет доказано, будут привлечены к ответственности, подчеркнул он.