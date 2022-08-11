На Пхукете начинаются дорожные работы на опасном участке шоссе на мыс Панва

Пхукетский офис Департамента скоростных магистралей готов приступить к работам по повышению безопасности Sakdidet Rd. (Route 4023) на участке у школы Ao Nam Bor School. В марте 2021 года там попал в серьезную аварию владелец отеля Sri Panwa Ворасит «Пла Ван» Иссара, и с тех пор это место стало известно как «поворот Пла Вана». При этом аварии на данном отрезке дороги на мыс Панва происходили и раньше.

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Во вторник, 9 августа, в муниципалитете Вичита прошли общественные слушания по проекту по повышению безопасности «поворота Пла Вана». От лица официальных ведомств и органов власти участие в мероприятии приняли руководитель Департамента скоростных магистралей на Пхукете Юттана Пхитхак и глава округа Мыанг-Пхукет Сувит Сириявонг.

На слушаниях было объявлено, что бюджет проекта составляет 23 млн бат, хотя изначально Департамент скоростных магистралей запрашивал 30 млн. Также было уточнено, что именно планируется сделать: расширить полосу в направлении Пхукета-Тауна на километровом участке от отметки км 2+000 до км 3+000, а также «улучшить дорожное покрытие». По всей видимости, там применят противоскользяющие материалы.

Господин Пхитхак, как говорится в официальном отчете об общественных слушаниях, объяснил, что они были проведены, чтобы проинформировать жителей о «причинах и необходимости» проекта, а также предупредить их о возможном затруднении движения во время проведения дорожных работ. При этом продолжительность самих работ в опубликованном отчете указана не была.

Глава Департамента скоростных магистралей также отметил, что официальные лица выслушали мнения и замечания местных жителей относительно проекта. Комментарии рядовых участников слушаний в отчете приведены не были, но был указан итог встречи – жители Вичита поддержали проект, так что теперь можно приступить к его реализации.

И господин Пхитхак, и глава окружной управы господин Сириявонг подчеркнули, что дорожные работы проводятся в интересах жителей. После их окончания поездки на Панву и с Панвы должны стать более комфортными и безопасными.

«Реализация этого проекта направлена на то, чтобы помочь жителям совершать поездки по трассе более удобно и безопасно, улучшение шоссе позитивно скажется на жизни жителей этой части острова», – заявил господин Сириявонг.

«Цель сегодняшней встречи – объяснить жителям суть проекта. При этом любой проект должен опираться на желание блага стране, а также учитывать интересы широкой публики и непосредственно места, где он реализуется», – добавил глава округа Мыанг-Пхукет.

Жители Панвы на протяжении многих лет жаловались на то, что поворот у школы в Ао-Нам-Бо является местом повышенной аварийности и риска. Однако официальные лица обратили внимание на этот участок Sakdidet Rd. лишь после того, как там попал в аварию владелец Sri Panwa бизнесмен Пла Ван. В марте 2021 года его автомобиль вылетел с проезжей части во время движения в сторону Пхукет-Тауна и врезался в столб. Хозяин знаменитого люксового отеля провел несколько дней в коме, но затем пришел в сознание и в последствии восстановил здоровье.

Официальные лица признали факт аварии лишь на фоне большого резонанса в социальных сетях. При этом были даны противоречивые комментарии относительно того, проверили ли бизнесмена на наличие алкоголя в крови после инцидента. Впрочем, кроме самого Пла Вана в том ДТП никто не пострадал.

Год спустя, в марте 2022, господин Иссара снова попал в серьезную дорожную аварию в провинции Пханг-Нга. Бизнесмен возвращался из Кхао-Лака с тремя друзьями, когда его Bentley потерял управление на Petchkasem Rd. в тамбоне Тхунг-Мапхрао, трижды перевернулся и загорелся. Пла Ван и его пассажиры не получили серьезных травм, но машина за 30 млн бат сгорела полностью. Об итогах расследования причин этого ДТП не сообщалось ничего.