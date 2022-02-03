На Пхукете начинают прививать детей от пяти лет

С пятницы, 4 февраля, пхукетские медики начинают прививочную кампанию среди детей в возрасте от пяти до 11 лет. Цель властей остается прежней – привить весь весь остров (насколько это возможно).

Новости Пхукета

3 Февраля 2022, 06:34 PM

Фото: Pfizer

Как пояснила заместитель директора Vachira Phuket Hospital Втхита Джанг-Иэм, первыми будут привиты дети, в отношении которых имеются опасения тяжелых последствий от заражения коронавирусной инфекцией.

«В общей сложности на Пхукет уже доставлены 1950 доз вакцины для детей, но на прививку через приложение Phuket Must Win записаны более 30 тыс. Поэтому первыми будут привиты дети с имеющимися хроническими заболеваниями. Это группа высокого риска», – заявила доктор Джанг-Иэм.

«Сейчас мы формируем список детей, которые должны пройти вакцинацию в составе первой группы. Официальные лица собирают данные больниц и Министерства образования в рамках процесса отбора. Группы риска включают детей с болезнями сердца и почек, с онкологическими заболеваниями, диабетом и ожирением, детей с синдромом Дауна и просто часто обращающихся за медицинской помощью. По оценкам, таких детей на Пхукете около 2-3 тыс. Эти дети будут среди первых вакцинированных», – добавила она.

По словам госпожи Джанг-Иэм новые поставки вакцин для детски прививок ожидаются каждую неделю. Прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет будут специальным вариантом вакцины Pfizer, который отличается от «взрослого» препарата. Ожидается, что хорошая защита от коронавируса будет формироваться после первого укола.

«Исследования показывают, что после первой инъекции у ребенка формируется относительно хороший иммунитет, почти 90%. Получение второй дозы будет возможно через два месяца после первого укола», – отметила доктор Джанг-Иэм.

«После вакцинации за ребенком требуется наблюдение. В случае появления необычных симптомов, таких как затруднение дыхания или сыпь, ребенка надо незамедлительно отвезти в больницу», – добавила она.

Вакцинация детей в возрасте от пяти до 11 лет уже стартовала в Бангкоке, там тоже начали в первую очередь прививать группу повышенного риска.