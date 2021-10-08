На Пхукете начинается вакцинация школьников

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун объявил о начале прививочной кампании среди детей в возрасте 12-18 лет. Первый этап вакцинации стартует 8 октября и продлится до 11 числа.

Новости Пхукета

8 Октября 2021, 02:59 PM

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун. Фото: PR Phuket

«В ходе первого этапа вакцинации прививки получат около 12 тыс. школьников», – заявил доктор Кукиаттикун.

Прививать несовершеннолетних будут вакциной Pfizer. И как следует из опубликованного 6 октября приказа Минздрава, провинции Пхукет уже выделено 12,78 тыс. доз соответствующего препарата. Всего же на острове зарегистрированы на вакцинацию 27 тыс. школьников. Соответствующую цифру озвучил доктор Куикаттикун.

«Каждая школа сама возьмет на контроль процесс вакцинации своих учеников», – добавил глава РРНО.

Прививать несовершеннолетних будут в трех центрах – по одному на каждый из округов провинции. В округе Мыанг-Пхукет прививки будут делать в спорткомплексе в Сапан-Хине (8-11 октября), в округе Таланг – в терминале Х международного аэропорта Пхукета (8-11 октября), в округе Кату – в торговом центре Jungceylon в Патонге (8-9 октября).

«Что касается участников второго раунда вакцинации, то они будут привиты в конце октября. Для вакцинации всех детей в возрасте 12-18 лет будет нужно согласие родителей», – добавил глава РРНО.

«В добавок Пхукет также признает важность вакцинации детей в возрасте 12-18 лет, находящихся вне образовательной системы. Мы уже провели исследования по вакцинации детей и из этой группы тоже. Дети, которые сейчас учатся онлайн, будут в следующей группе вакцинируемых. Провинция Пхукет обеспечит проведение вакцинации в соответствии с решением родителей», – отметил доктор Кукиаттикун.

Глава РРНО в очередной раз подчеркнул, что вероятность возникновения побочных эффектов при вакцинации является низкой.

«Рекомендуется, чтобы перед прививкой человек хорошо отдохнул, а после нее в течение двух недель воздерживался от занятий спортом. Особенно важно это для мальчиков», – заявил доктор Кукиаттикун.

Глава РРНО пояснил, что одним из маловероятных, но возможных побочных эффектов от прививки может стать воспаление миокарда.

«Этот побочный эффект очень маловероятен, но возможен. Именно поэтому после прививки рекомендуется, чтобы ребенок избегал физических нагрузок и хорошо отдыхал», – пояснил доктор Кукиаттикун.





